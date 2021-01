Vecinos de Neza piden no desmantelar hospital provisional

NEZAHUALCÓYOTL.- En puertas y ventanas de domicilios de esta ciudad, vecinos exhiben cartulinas para que no sea desmantelado el hospital provisional que se instaló en un gimnasio del deportivo de Ciudad Jardín.

El hospital estuvo inactivo durante ocho meses a pesar de la emergencia sanitaria, ya que no se tuvieron médicos disponibles para trabajar en ese nosocomio que se habilitó para atender a pacientes no covid.

Los vecinos decidieron hacer una petición mediante pancartas en las puertas y ventanas de sus casas, pidiendo la no desaparición.

En las cartulinas se leen mensajes como "Los casos de covid-19 siguen en aumento y no me quiero contagiar", "Hospitales de Neza saturados y la Clínica 25 más de tres años que no da servicio", "Soy diabético e hipertenso y no puedo ir a consulta porque los hospitales están saturados por el covid-19", entre otros.

En Nezahualcóyotl hay 18 mil 955 casos positivos acumulados, 2 mil 189 defunciones y mil 094 activos positivos de covid 19.

Ante la posible desaparición del hospital provisional, Epifanio López Garnica, líder del Movimiento Nacional por un Mejor País, pidió que el Gobierno mexiquense brinde otra opción para atender a la población de este municipio afectada por la pandemia, ya que ante la falta de espacios, la gente tiene que buscar otras opciones hospitalarias tanto en la Ciudad de México como en otros municipios.

Indicó que el trasladar a un familiar enfermo representa un gasto económico, así como tiempo para encontrar un lugar donde atender a su familiar.

En Nezahualcóyotl, sólo existen los hospitales La Perla y Gustavo Baz, que en suma cuentan únicamente con 280 camas.