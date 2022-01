Vecinos de la CDMX niegan tener acuerdo con el gobierno por espacios públicos

"Si hay Acuerdo, no es con los vecinos y en esta sintonía estamos todos. Le pedimos al Gobierno que no acelere las cosas, vamos por buen camino para continuar las negociaciones y estamos en la mejor disposición de debatir los puntos en los que no existe consenso, como los aforos, horarios, áreas de fumadores y sanciones", expresó de las Rivas.