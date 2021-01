Vecinos de Atizapán urgen reparar pozo para atender desabasto de agua

"Estamos en medio de una contingencia por el covid y no nos podemos quedar sin agua, porque nos recomiendan desinfectar todo y lavarnos constantemente las manos; entendemos que la falta de agua no es su culpa, porque fue la base la que se rompió, pero SAPASA se comprometió a traernos agua y no ha cumplido, pero eso si nos la van a seguir cobrando", comentó un vecino.