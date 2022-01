Van por protección y cuidado de las mascotas en el Valle de México

Naucalpan, Estado de México.- Por ser necesario para el cuidado y protección de las mascotas en el Valle de México, las alcaldías de la región deberán incluir en sus Bandos Municipales un artículo donde se sancione a quienes abandonen, abusen o agredan a sus mascotas, particularmente perros y gatos, que es la población más afectada.

Xiomara Trujillo es ecologista y protectora de animales, desde su organización SOS Mascotas y Rescate Animal A.C., ha dedicado cerca de 20 años de su vida a rescatar, cuidar y proteger a perros de la calle, que tras estabilizarlos los da en adopción.

En entrevista con La Silla Rota, Xiomara Trujillo destaca que los Bandos Municipales deberán incluyan las obligaciones y sanciones de cuidar y proteger a las mascotas, con la salvedad de que, en caso de no hacerlo, se apliquen sanciones correctivas.

“En la actualidad sólo se menciona que se debe vacunar y proporcionar el cuidado necesario, sin especificar cuál es ese cuidado. Sólo dicen en los documentos todo aquello que es obligaciones del dueño, como responder por los daños si animal doméstico los causa”.

Añade que no se dice nada en los Bandos Municipales sobre el bienestar de los animales de compañía

, ni sobre sanciones, a quien los maltrate o abandone. “Realmente es algo que hace falta incluirlo”, destaca.

En el caso particular del proyecto de Bando Municipal de Naucalpan no hay nada referente a las obligaciones y sanciones por maltrato o abandono de las mascotas, como perros y gatos, explicó el regidor Mauricio Aguirre, “al menos en el documento que me enviaron no viene nada al respecto”, dijo el edil.

En el Estado de México, el maltrato animal se sanciona conforme a lo que se establece en el Código Penal, se aprobaron reformas a los artículos 235 Bis y 235 Ter, para imponer pena que van de los 2 a 4 años de prisión, y de 150 a 300 días multa, a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito, o no, de causarle la muerte

En una solicitud al Senado de la República, donde se pidió aumento presupuestal para atención a problemas de salud, con fecha del 27 de noviembre del 2018, se expone que, en México, 7 de cada 10 hogares poseen al menos una mascota.

En lo referente a la situación actual de las mascotas en México el documento señala que en México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones. De este universo, más de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el restante 70% está en situación de calle.

Refiere que el 70% de los perros y gatos que viven en la calle sufrieron de abandono o son crías de canes y felinos abandonados sin esterilizar, lo cual es un problema de salud pública toda ave que la carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de infección, a lo que se suman las condiciones en las que habitan los animales.

El documento también destaca que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México se encuentra en el tercer lugar de maltrato o crueldad animal, ya que sólo el 30% de los 19.5 millones de perros que existen en el país tienen dueño. El restante 70% está en las calles y son, o fueron, víctimas de abandono y maltrato, cifra que crece un 20% anual.

Finaliza señalando que más de un millón de mascotas son maltratadas a diario: golpes, abandono, mala alimentación, descuido, dejados en las azoteas al sol y al agua, entre otras situaciones.

acz