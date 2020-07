Van por "Ley Chanclazo" en Edomex para frenar violencia contra niños

En el Estado de México, los padres y madres de familia o tutores de niños, niñas y adolescentes que lleven a cabo prácticas que impliquen el castigo corporal como método correctivo para los menores de edad, como es el caso del cinturonazo, pellizcos o el manotazo, y cuyos actos sean denunciados, podrían hacerse acreedores a un pena que va desde los seis meses y hasta los cuatro años de prisión, siempre y cuando se apruebe la iniciativa de ley que el Grupo Parlamentario de Morena presentará en los siguientes días y la cual ha sido designada como "Ley Chanclazo" en otras entidades del país.

Y es que, la presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la 60 Legislatura mexiquense, Karina Labastida Sotelo, informó que, ante el aumento de la violencia contra este sector de la población en los últimos años, presentará una iniciativa de ley para prohibir el uso del castigo corporal como método correctivo o disciplinario en contra de las niñas, niños o adolescentes.

La legisladora consideró que esta iniciativa es esencial para desterrar la violencia de niños y niñas de los hogares mexiquenses, ya que la violencia física o psicológica representan la antesala de otras prácticas más radicales que incluso vulneran la vida de los niños, niñas y adolescentes.

"La etapa en la que los niños son más violentados es la de cinco a 12 años, por eso es importante que erradiquemos ideas como la de la letra con sangre entra u otras expresiones, porque está comprobado que una persona que creció con violencia en su hogar, se desarrolla pensando en que esa es la vía para solucionar otros problemas, entonces, se normalizan estas actitudes y un niño o niña golpeados terminan siendo víctimas o victimarios y más en una entidad como el Estado de México, donde tenemos un problema de feminicidios", dijo.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que, en México, seis de cada 10 niños, de entre uno y 14 años de edad, ha sido sometidos a alguna forma de castigo físico o psicológico por parte de algún integrante de su hogar y 63 por ciento de los menores de esta misma edad son víctimas de disciplina violenta, mientras que uno de cada dos pequeños fueron víctimas de alguna agresión psicológica en su propia casa.

Son mis hijos y yo los educo como quiero

Cuando Daniel González supo de esta iniciativa, le pareció una ocurrencia de los legisladores, pues afirma que atenta contra las costumbres con las que él mismo fue educado y, dice, le permitieron ser un hombre de bien.

"A mí mis padres me educaron así. Es obvio que si yo no les hacía caso de niño, pues tenían que recurrir a algún método o estrategia para educarme. Cuando llegaba mi papá y mi mamá le decía que me había portado mal en el día o no había sacado buenas calificaciones, me pegaba con el cinturón. Nunca lo vi mal, porque eso me ayudó a temerle y a ajustarme a sus decisiones", comenta.

El también integrante del Ejército mexicano y con residencia en Tlalnepantla desde hace 30 años, asegura que, cuando es necesario, él recurre a esas prácticas para educar a sus hijos, de cuatro y seis años, aunque nunca lo ha hecho con la misma saña con la que, en su momento, su mamá o papá ejercieron ese tipo de castigos en su contra.

"A mí mis papás sí me dejaban marcado y es obvio que los tiempos han cambiado, por lo que, cuando yo les doy cinturonazos a mis hijos, no lo hago con la misma fuerza, ni siquiera se compara, pero sí me ha servido para que ellos nos respeten y asuman nuestras indicaciones, por eso me llama la atención esa iniciativa porque al final son nuestros hijos y nosotros los educamos como queremos, eso sí, sin lastimarlos como antes", agrega.

Violencia recrudecida

El pasado 26 de junio, Samuel Higinio Martínez Méndez fue condenado a 62 años y seis meses de prisión, luego de que el 18 de mayo de 2014, asesinara a su hija de dos años y ocho meses de edad cuando viajaba a bordo de una unidad del transporte público, marca Nissan, tipo Urban, sobre la carretera de Tepotzotlán, en la colonia San José del Vidrio, en Nicolás Romero.

"Dicha unidad del transporte público era conducida por el ahora sentenciado, quien, en algún momento, comenzó a golpear a la pequeña, ya que estaba muy inquieta y, posteriormente, la aventó hacia el tablero del vehículo en varias ocasiones y la tomó por el brazo, para luego golpearla con el puño en el abdomen hasta causarle la muerte", relató la Fiscalía mexiquense.

De acuerdo con las autoridades, al percatarse de que había asesinado a su hija, Samuel la cubrió con una chamarra, regresó a su domicilio y la entregó a su esposa, para después abandonar la unidad de transporte público en la zona y darse a la fuga.

Se estima que, entre 2012 y 2017, fueron asesinados casi dos mil 600 menores de 15 años, aunque 42 por ciento de ellos murieron a manos de algún familiar en sus hogares, aunque hasta el 90 por ciento de las agresiones en niños son ejercidas por sus propios padres y el 10 por ciento restante ocurre por un conocido cercano de la víctima, como lo son abuelos, tíos o primos, entre otros.

Recientemente, la subprocuradora de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado de México (DIFEM), Cristel Yunuén Pozas Serrano, indicó que, entre el 20 de marzo y el 08 de mayo de 2020, la violencia contra los niños aumentó 20 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente, en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.

Homologar la ley

La iniciativa también contempla una multa de 500 a mil días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el que los responsables se sometan a programas de rehabilitación para personas agresivas, aunque el delito se perseguirá de oficio.

Además, se reformarían artículos de la Ley de Educación del Estado de México, para evitar prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente, relacionadas con el castigo corporal, los tratos humillantes y degradantes, así como cualquier otro de violencia, bajo el pretexto de la disciplina escolar.

La llamada Ley Chanclazo fue aprobada por el Senado de la República en noviembre de 2019, donde los integrantes de la Cámara Alta aprobaron las modificaciones al Artículo 44 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear ambientes y condiciones óptimas de desarrollo integral de los menores de edad, por lo que el objetivo es que los códigos penales del país, como es el caso del Estado de México, también sancionen el castigo físico o corporal en contra de los menores de edad.

cmo