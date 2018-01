BLOQUEAN CUENTAS EN REDES

Van a prisión 69 más por saqueos en tiendas de Edomex

Reportan que hubo 13 tiendas de conveniencia vandalizadas, 4 de ellas totalmente saqueadas, así como 33 intentos de vandalizar otras más

ESTADO DE MÉXICO (La Silla Rota).- Los disturbios suscitados las noches del miércoles y jueves en municipios del oriente del estado de México dejaron un saldo de 113 personas detenidas, entre ellos 30 menores de edad, así como perfiles y cuentas de redes sociales, desactivadas.

De ellos, a 69 más los ingresaron este sábado a seis Centros Preventivos y de Readaptación Social de la entidad.

La titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Maribel Cervantes, informó que además de los 113 detenidos presentados ante el Ministerio Público, hubo 13 tiendas de conveniencia vandalizadas, 4 de ellas totalmente saqueadas, así como 33 intentos de vandalizar otras tiendas.

Además, dijo, las cuentas de redes sociales desde donde se convocaba a los desmanes, fueron identificadas.

"Tenemos hasta este momento derivado del trabajo de inteligencia, identificados los dos perfiles de Facebook desde donde se originaron las convocatorias para realizar los saqueos, estos dos perfiles contaban con más de 3 mil 500 seguidores, fueron ya dados de baja los perfiles, también identificamos tres hashtags (...) una vez que fueron desactivados los perfiles de Facebook identificamos la creación de grupos de whatsapp desde los que se estaban haciendo las convocatorias en los municipios", explicó Maribel Cervantes.

La secretaria indicó que también fueron identificados 8 administradores de los grupos de whatsapp, se trata de jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, pero no informó si ellos también están detenidos.

Dijo que 2 mil policías estatales y municipales fueron desplegados en los municipios referidos y que se tuvo apoyo de fuerzas federales, entre ellos, la división científica de la Policía Federal.

El fiscal de Ecatepec, Francisco Hernández Aguilar, informó que entre los detenidos hay 65 adultos hombres y 18 mujeres, mientras que 30 son menores de edad: 21 varones y 9 mujeres cuya situación jurídica se resolverá en las próximas horas.

Dijo que por los disturbios se abrieron 15 carpetas de investigación de las cuales 11 fueron por saqueos, 2 por lesiones a policías y 2 más por daños a propiedades.

De acuerdo con el secretario de Gobierno estatal, Alejandro Ozuna, esas acciones no serán toleradas en la entidad.

"Para el gobierno del Estado de México la preservación del estado de derecho es elemental (...) los hechos de rapiña y saqueo acontecidos recientemente en la zona oriente del estado y en particular en los municipios de Ecatepec, Zumpango, Tecámac y Tlalnepantla, no solo no serán tolerados, sino también serán sancionados con todo apego a la ley", aseguró.

Los funcionarios indicaron que continuarán operativos y la coordinación con dependencias federales y municipales, así como los trabajos de inteligencia.

