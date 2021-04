Van 888 incendios forestales en CDMX en 2021

De enero al 18 de abril de este 2021 se han registrado 888 incendios forestales en la Ciudad de México y 612 conatos.

Cabe destacar que en los primeros meses de lo que va del año ya se ha superado la cifra de incendios que ocurrieron en la capital en todo 2020, cuando sumaron 590, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Estatal (Conafor).

En conferencia de prensa, Marina Robles García, secretaría del Medio Ambiente, mencionó que estos incendios afectaron 4 mil 101 hectáreas en su mayoría en alcaldías como Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Por su parte, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el principal factor de estos incendios es la sequía e hizo un llamado a cuidar el agua y tener precauciones.

Sin embargo, reconoció que hay un porcentaje de estos incendios que tienen causas humanas, aunque de forma indirecta, como basura o quemas, e incluso vandalismo y habló de que se busca tener sanciones por esto.

Robles García recordó que la temporada de incendios forestales en la ciudad es de enero a junio y de octubre a diciembre.

Además, informó que el tiempo de contención de los incendios forestales se ha reducido al 50 por ciento, a partir de diversas acciones como la implementación del Protocolo de Atención de Incendios Forestales de la Ciudad de México, donde se establece cómo deben actuar las instituciones para combatir incendios.

Siete mil brigadistas están dedicados a la conservación de los bosques, no obstante solo mil de ellos están capacitados para atender incendios.

Explicó que los brigadistas constantemente están realizando limpieza y apertura de brechas de cortafuego, chaponeo, recolección, mantenimiento de caminos, retiro de material combustible forestal, como ramas y hierba seca, y la reforestación durante la temporada de lluvias.

Ante la temporada de incendios que se vive, Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), aseguró que el diversas dependencias del Gobierno capitalino y el Heroico Cuerpo de Bomberos coordinan una estrategia de prevención y combate de incendios forestales.

Asimismo, la dependencia que encabeza mantiene una campaña de prevención durante la temporada de incendios forestales, de enero a junio y de octubre a diciembre.

Recomendó las siguientes medidas para evitar incendios forestales, como son: no arrojar materiales encendidos o inflamables en pastizales, no quemar basura, evitar fumar y arrojar colillas encendidas en bosques, no encender fogatas, no realizar quemas agrícolas y por pastoreo.

En caso de incendio, recomendó evacuar el área inmediatamente en dirección contraria al viento y reportar el incendio al 911.

Este lunes se registró un incendio en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, mismo que afectó 2.8 hectáreas.

En el combate del fuego participó personal del Bosque de Chapultepec, elementos de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Este martes, autoridades aseguraron que el incendio pudo ser controlado de forma sencilla y rápida, además que no hay riesgo de que vuelva a pasar.

cmo