Vamos a seguir vendiendo cubrebocas; da para sobrevivir: Carlos

Carlos, vendedor de cubrebocas en la colonia Álamos, afirmó que no dejará de venderlos, aunque las autoridades sanitarias de la Ciudad de México ya levantaron la recomendación de usarlos en exteriores.

"Lo principal es que no se quite, que nos sigamos cubriendo ya que no hay que dejar que esta nueva variante -la BA.2- nos ataque a todos. Deben seguir siendo indispensables en lugares abiertos o cerrados porque no sabemos qué persona puede tener el virus y ser asintomático y contagiar", remarca Carlos, con un cubrebocas azul puesto en su rostro.

El vendedor comenzó desde mayo de 2020 la venta de estos adminículos que se convirtieron en el primer escudo contra la covid-19, antes de que se tuvieran listas las vacunas. También es uno de los que más tiempo ha permanecido en la colonia, ya que algunos otros locales ambulantes dejaron de hacerlo.

Reconoce que desde que aparecieron las vacunas la venta de cubrebocas comenzó a menguar, pero sí le da para sobrevivir, sobre todo luego de que se quedó sin trabajo precisamente a causa de la pandemia. El costo ha ido a la baja, pero considera que la gente que siempre se ha cuidado, seguirá haciéndolo.

¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? | Carlos, vendedor de cubrebocas dice que aunque no haya recomendación de usar cubrebocas en exteriores,se debe seguir usando por la nueva cepa de COVID, "En todos lados esta el virus y no sabemos qué persona lo tenga". https://t.co/PfDKF0atK1 pic.twitter.com/6oGeV2BaGs — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2022

Dice que sus clientes no se llevan cajas como antes, cuando además eran más caros. Ahora han modificado sus compras y lo que buscan es combinarlos con su corbata, su camisa, sus zapatos, o para llevarlos a la fiesta.

"Compran con más conciencia y eligen los colores a su gusto, ya no es como antes que sólo había blancos", recuerda el joven emprendedor.

A LA GENTE NO LES GUSTABAN LOS CUBREBOCAS DE NAVIDAD

Entre sus productos, Carlos desde el primer 15 de septiembre de la pandemia, luego Halloween y posteriormente Navidad, llevó cubrebocas alusivos a dichas fechas. Con adornos tricolores, calaveras y diablitos, o santa closes y renos impresos, respectivamente. Pero notó que no a todas las personas les gustaba eso.

"Siendo sinceros, la gente no estaba de acuerdo con que hubiera cubrebocas de Navidad, del 15 de septiembre o del Día de Muertos. Decían que le sacábamos más provecho a la pandemia, cua ndo en realidad era por tener el producto y para que l o combinaran o estuviera acorde con la fecha. Mucha gente estaba en desacuerdo, que cómo íbamos a aprovecharnos vendiendo cubrebocas de figuras para vender más".

El vendedor aún tiene presente que cuando empezó a vender cubrebocas sólo ofrecía los KN95, los cuales llegó a vender hasta en 150 pesos cada uno, ante la escasez y la demanda que había del producto.

SALE PARA SOBREVIVIR

Ahora que ya más del 80 por ciento de la población adulta está vacunada contra la covid-19, que algunos estados de la república y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció lo mismo en la Ciudad de México, reconoce qu e ha comenzado a buscar otras opciones de ingresos.

"Estamos reactivando nuestro antiguo negocio, pero no creo que baje la venta de cubrebocas. Se estabilizó. No se vende como antes, no es la misma cantidad de dinero, pero sí se vende algo, no mucho. Sale para sobrevivir y no creo que baje la venta. La gente que se quiera cuidar va a seguir usándolos, así sea en la calle o en el restaurante, como ocurre con los meseros. Los que sí no van a usarlos son los que no lo han hecho desde el inicio, los que no les ha importado contagiarse o contagiar a sus familiares", pronostica.

VENDER CUBREBOCAS FUE LA ÚNICA FORMA DE SALIR ADELANTE

Recuerda que comenzó a vender los cubrebocas porque él y su papá se quedaron sin trabajo, luego de que, comenzada la contingencia sanitaria, algunos clientes suyos que les hacían pedidos de publicidad impresa se los cancelaron.

Pero hacer esos trabajos les permitió saber de telas y en algunos casos imprimían incluso cubrebocas para ciertas empresas, por lo que estaban al tanto de que los de tela sin filtro no servían. También tenían conocidos que podían conseguírselos.

Comparte que además de perder su trabajo, también se contagiaron de covid-19, y fue por eso por lo que comenzaron a vender primero caretas que ellos mismos hacían, y luego los cubrebocas.

"Fue la única forma de salir adelante y seguir comiendo fue vender cubrebocas para darle protección a las personas y para nosotros mismos".

ANTES ERAN MUY CAROS

Fue así como nació su negocio que además de venta cubrebocas incluye caretas, oxímetros, sanitizantes, pistolas para sanitizar y gel antibacterial. Él y su papá usaron su camioneta como local que se instaló unas semanas en una esquina y otras en otra de la colonia Álamos, en la Benito Juárez.

Compara las ventas de los primeros meses de la pandemia con las actuales, y considera que son casi las mismas, pero al inicio los cubrebocas eran muy caros.

"Las piezas en México costaban demasiado dinero. No es como ahora que ya hay muchos negocios y bajaron los precios por la competencia, antes era muy alta la demanda y había poco material, entonces eran caros".

Recuerda que al inicio de la pandemia había escasez porque solo había cubrebocas de las farmacias, pero luego el mercado comenzó a tener productos chinos y coreanos y se abrió más, con mejores precios y más material.

"Antes sólo había KN95 y ya. Ahora ya hay tricapa, KN95 para niño, KF94 para niño y adulto, otros que tienen óxido de cobre que matan al virus al instante. Unos más que no te dan la protección porque son de tres capas, otros muy buenos, pero de precio alto, otros de carbón y grado médico", explica, mientras extiende la mano para mostrar los diferentes modelos pegados en la parte trasera de la camioneta, que sirve de aparador para que los clientes escojan.

Después del cubrebocas, lo que más ha vendido ha sido el alcohol en gel o el alcohol del 96, asegura.

"La gente piensa que nos hicimos de dinero por vender cubrebocas. Muchas personas creían que era un robo cuando en realidad no. Nos vendían unos chinos y la pieza costaba 130 pesos y para ganarles 20 pues los dábamos a 150 pesos, era la época en que no había producto y cuando había, estaba caro".

En una ocasión le llegaron a ofrecer cubrebocas hecho en México que parecía KN95, pero sólo tenía tres capas y debe tener cinco.

"Era una estafa".

HAY CLIENTES CONSCIENTES Y OTROS NO

Carlos comparte que se hizo de una cartera de 40 clientes, de los que algunos se contagiaron. Cuando iban a comprarle cubrebocas, le pedían que él les aventara los cubrebocas, y en lugar de pagarle con efectivo, le hacían transferencia, para no contagiarlo. De esa manera si el dinero estaba contaminado, no iba a dar a Carlos o a alguien más.

"Así no me iba a enfermar yo, ni se iba a enfermar a quien le diera el dinero".

Pero tampoco faltaron los inconscientes.

"Una señora llegó a pedirme un cubrebocas y después de un rato me dijo que se los iba a llevar para su hija, que tenía covid y debía ir a trabajar. Yo le recordé que no podía hacerlo y que más bien debía avisar para evitar que fuera un riesgo de contagio. No me hizo caso y vi como su hija se subió al camión, y los pasajeros podían ser contaminados por ella; no iban pocos", agrega.

Carlos reconoce que el uso del cubrebocas va a la baja, pero prevé que habrá gente que no va a renunciar a ponérselo.

"Hay gente que no se pone ningún cubrebocas, no les importa, pero hay otra que sigue comprando uno, aunque ya tenga su refuerzo de vacuna. Sí disminuyeron las ventas por las noticias que dan que no se debe de usar ya, pero en realidad siempre lo debemos de traer", reitera.





