Vamos a generar espacios para las y los jóvenes: Giovani Gutiérrez

"Queremos que las y los jóvenes encuentren oportunidades para su desarrollo profesional y personal, por ello, en el proyecto que proponemos para la alcaldía, buscaremos espacios para que puedan integrarse al mercado laboral en donde se les brinde una primera oportunidad de demostrar sus capacidades y conocimientos", informó Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la Alianza para la alcaldía de Coyoacán.

Reunidos este viernes con un grupo de estudiantes y jóvenes panistas, el candidato de la Alianza PAN, PRI, PRD, recordó algunos episodios cuando fue estudiante de la carrera de administración y relató que su materia favorita fue planeación estratégica porque ello permite trazar rutas y metas.

"Fue una de las materias que más me gustó y que más me marcó porque en ella aprendes precisamente a construir, a fijarte metas, a planear. Un proyecto, cualquiera que este sea, no llega a buen puerto si no tienes clara la meta que quieres alcanzar. Eso estamos haciendo en Coyoacán. Presentamos un proyecto amplio y sólido que queremos llevar a cabo y en ese plan están las y los jóvenes.

Con ellos queremos abrir espacios de oportunidad para que tengan su primer trabajo, para que encuentren actividades para su desarrollo personal y profesional, queremos que tengan opciones y que no sea el desempleo o la falta de espacios lo que los detenga", expuso.

Más tarde, en estos recorridos y reuniones que diariamente sostiene Giovani Gutiérrez, se encontró con vecinos de Alianza Popular Revolucionaria, de Ampliación San Francisco y de Santa Cecilia.

"¿Nosotros a qué venimos? A construir, a proponer. Vamos a comenzar por la seguridad porque lo más importante para nosotros es la vida de las personas; vamos a poner iluminación, cámaras de videovigilancia, vamos a recuperar los módulos de la policía y les anunció: pondré una oficina del alcalde aquí en la Alianza Popular Revolucionaria", se comprometió.

Gutiérrez Aguilar dijo que en esta zona se requiere recuperar el orden y la limpieza de las zonas verdes también: "Vamos a recuperar la Casa del Adulto Mayor, vamos a dar mantenimiento a las canchas, vamos a apoyar con pintura, vamos a hacer poda, queremos que vivan en un espacio sano, tranquilo y seguro. ¡Esta campaña ya nadie la para, nuestro triunfo se consolida y con ustedes, vamos a ganar!".

