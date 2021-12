Valle de Toluca con manifestaciones por adeudos salariales a trabajadores

TOLUCA.-Dos días de bloqueos y una promesa de pago, fue lo que se vivió en el Valle de Toluca. Los trabajadores de los municipios de Toluca, Tonatico y Mexicaltzingo reclamaron su derecho a recibir sus prestaciones económicas y la segunda quincena de diciembre.

En Toluca, desde el lunes comenzaron las movilizaciones, primero los trabajadores de confianza quienes reclamaron que en algunos sectores no han recibido el pago de seis quincenas, han sido víctimas de despidos injustificados y del aguinaldo no han recibido más que promesas.

"Dicen que no hay dinero pero hay que decirlo, el recurso ya estaba etiquetado, ¿en qué se lo gastaron? El capítulo 1000 es intocable y ahora nos están ahorcando, deje usted lo que será la navidad, muchos estamos ahogados en deudas, a muchos ya les están pidiendo la casa que rentan, no hay para los hijos, para medicinas", señalaron.

(Foto: Fernanda García)

Para incrementar la presión para lograr mesas de trabajo en el ayuntamiento, los afectados entre los que también había policías, decidieron bloquear los cinco principales accesos a la capital mexiquense por más de cuatro horas, lo que desquició el tránsito en la ciudad.

Por la tarde, tuvieron una mesa de diálogo con autoridades del ayuntamiento, representantes de sindicalizados y no sindicalizados así como autoridades estatales, ahí se expuso que no se cuenta con el recurso.

"Quieren irse sin pagarnos y no los vamos a dejar, por eso decidimos resguardar los principales edificios gubernamentales incluso pues no se descarta cerrar el suministro de agua, si a nosotros nos cierran la llave, también la vamos a cerrar para que vean lo que se siente y ojalá la ciudadanía lo entienda porque somos más de 2 mil los trabajadores que no hemos cobrado".

Así, la segunda jornada de manifestaciones cierra con contingentes custodiando los edictos municipales incluida la alcaldía para evitar que se labore en tanto que policías locales mantendrán el bloqueo sobre avenida Lerdo de Tejada en su cruce con Juárez.

TRABAJADORES DE UAEMEX TAMBIÉN PIDEN AGUINALDO COMPLETO

Mientras los accesos a Toluca estaban cercados por manifestantes así como el primer cuadro, los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) también se manifestaron al grito de "Aguinaldo libre de impuesto".

Los universitarios bloquearon la calle Instituto Literario de manera intermitente.

"Después de 40 años que no se daba nos dieron un aguinaldo con el cargo del Impuesto sobre la Renta (ISR) sin previo aviso y lo que estamos pidiendo es que se nos devuelva ese gravamen, esa retención a los 14 mil trabajadores universitarios".

Por su parte, la UAEMex señaló que recibió a las comisiones temporal y emergente, integrada por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la institución, Pedro Rodríguez Magallanes, y la secretaria sindical de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico, Gilda González Villaseñor, e integrantes de los comités ejecutivos respectivos, para conocer sus pliegos petitorios y escuchar sus demandas, pero se puntualizó que la retención del ISR es obligada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a la prestación del aguinaldo.

Se acordó que el diálogo continuará en las próximas horas entre integrantes de la Administración Universitaria y representantes del personal docente y administrativo.

MEXICALTZINGO PROTESTA CON BASURA

En lo que respecta a Mexicaltzingo, el paro y las manifestaciones ya se ven reflejados en los servicios de limpia, ya que los empleados decidieron dejar la basura en el ayuntamiento y acusar al alcalde de "ratero".

(Foto: Fernanda García)

Principalmente quienes han convocado a la ciudadanía a dejar sus desechos en la alcaldía son los empleados de limpia, sin embargo, de acuerdo con los afectados, en todas las áreas se les debe la prima vacacional del 2020, todas las prestaciones de este 2021 y la última quincena de diciembre.

Señalaron que cada fin de administración se les queda a deber dinero, por lo que son quincenas que nunca recuperan.

"No es justo, llevo 16 años trabajando aquí y cada cambio de gobierno es lo mismo, nos tienen contra la pared yo en mi casa he tenido que decirle a mi esposa que se aprieta el cinturón, apenas gano 2 mil 500 pesos a la quincena, con eso sostengo mi casa, ¿cómo le voy a hacer? Estamos desesperados. Hubo una administración en la que nos quedaron a deber dos meses de salario y nunca nos los pagaron. Si no cae el depósito no nos vamos a llevar la basura, aquí se las vamos a dejar".

A decir de Paola González, directora de Servicios Públicos e Imagen Urbana de Mexicaltzingo, se le deben las primas vacacionales del 2020, todas las prestaciones de ley del 2021 y la última quincena de diciembre.

(Foto: Fernanda García)

"La invitación es que todos los ciudadanos de Mexicaltzingo vengan a dejar su basura aquí en el ayuntamiento, esto debido a la falta de pagos al personal de servicios públicos y otros del ayuntamiento que son los que menos ganan. Hasta que el presidente municipal haga el pago de todos los servidores, los compactadores no se van a mover, están encerrados en el corral".

La funcionaria destacó que el jueves de la semana pasada se les hizo una promesa de pago sin embargo, tienen un video en el que el alcalde José Vicente Estrada Palacios reconoce que ya se gastó el dinero.

"Le dijimos que íbamos a parar servicios públicos, estamos cumpliendo algo que le avisamos, son muchas áreas afectadas pero muchos están amedrentados. En mi área son 37 personas afectadas y todos tienen base, además de que ya los están amenazando porque están aquí parados".

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado un posicionamiento sobre la falta de pagos.

Tonatico en las mismas

En Tonatico, esta mañana los colaboradores municipales integrados al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) decidieron hacer paro laboral.

Cabe destacar que el plazo para el pago de aguinaldos venció este lunes.













aemz