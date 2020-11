Valle de Bravo, el pueblo mágico que se resistía al cubrebocas

Aún cuando sus números acumulados documentados de contagios y muertes por covid-19, son relativamente bajos, pues solo se contaron hasta ayer martes 354 infectados y 26 fallecidos, de acuerdo a informes de la Secretaría de Salud del Estado de México, en el turístico municipio de Valle de Bravo se hizo obligatorio el uso de cubrebocas, de lo contrario la multa es de 200 pesos.

Esta medida es con el fin de evitar más infecciones y decesos por la pandemia en uno de los sitios de mayor preferencia del Estado de México para el turismo nacional y extranjero por la práctica de deportes acuáticos y extremos, así como por su gastronomía.

De acuerdo a lo platicado por vallesanos, a casi nueve meses de la pandemia los lugareños no tienen el hábito de usar tapa bocas, "por lo mismo, que no hay mucho contagio aquí en el pueblo, ni tampoco sabemos que mucha gente esté muriendo, es por eso que muchos de nosotros no lo usamos", indicó la señora Teresa Mendivil dedicada a la venta de tamales y atole.

A ello, coincidió el señor Leopoldo García, quien vende antojitos mexicanos en el centro del Pueblo Mágico, pues señaló que el cubre bocas solo se les ve a quienes atienden un comercio establecido en el centro, pues es obligatorio "para ellos, pero por lo regular nosotros no nos ponemos cubre bocas, la verdad aquí poco se sabe de contagiados o de muertos por eso del covid".

En contraste, quienes sí utilizan el cubre bocas para protegerse de posibles contagios de la pandemia, son los turistas locales, nacionales y extranjeros, al tiempo en que todo tipo de comercio establecido cumple con sus medidas sanitarias, de tener a la entrada tapete sanitizante, gel anti bacterial y en algunos casos medidor de temperatura corporal.

Una vez que la medida fue aprobada en cabildo, de multar con 200 pesos a quien no porte su cubre bocas bien puesto, en el centro del Pueblo Mágico las autoridades locales colgaron una vinilona pintada en color rojo en la que se lee: "¡ZONA DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO USA TU CUBRE BOCAS!", mientras que en la zona es restringido el acceso en automóvil.

Ya en el muelle, hay otra vinilona en la que se advierte de la multa a quien desobedezca lo acordado desde finales del mes pasado en cabildo.

De manera paulatina, la vida turística en Valle de Bravo regresa a la normalidad, luego de que fue cerrado por meses el embarcadero, la renta de cuatrimontos, de lanchas y no fueron practicados deportes extremos como el lanzamiento en parapente o recorridos en tiroleza.

Por las calles empedradas del Pueblo Mágico ya es notorio el vaivén de la gente que acude a admirar los atractivos turísticos como la laguna artificial Miguel Alemán y sentir el caluroso clima del sur mexiquense.

