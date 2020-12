"Valerito", el payaso que pide comida para sobrevivir

TOLUCA.-La pandemia covid-19, ha dejado hasta el momento a 10 payasitos sin vida en la ciudad de Toluca, uno de estos casos se dio con "Rabanito", quien por la necesidad de llevar qué comer a su casa fue al municipio de Valle de Bravo a hacer un show, donde se supone se contagio de la enfermedad y fue internado en el Hospital Nicolás San Juan, en Toluca, donde lamentablemente falleció, contó su colega de oficio "Valerito Puchungaso del Tacón del Taconazo del Taco Aguado".

Otro caso lamentable que tuvo que ver de forma indirecta con la pandemia, fue el de "Chistorrín", quien tenía una agencia de payasos en la Ciudad de México y al quedarse sin trabajo, porque nadie lo contrataba para sus eventos, salió con sus pequeños hijos a la calle, "a hacer magia, malabares en los semáforos, entonces, unas personas malas le echaron al DIF y le quitaron a sus niños y por motivo de eso entró en depresión y se suicidó. Es uno de los casos más lamentables que hemos escuchado acerca de nuestros compañeros, otros compañeros tuvieron que dejar el arte y se metieron a un trabajo".

#Metrópoli En la ciudad de Toluca, al menos 10 payasitos murieron por #COVID en su intento por conseguir comida. "Valerito, quién tiene asma pide despensa a quienes transiten en calles de la capital mexiquense. https://t.co/t2KOOBRVsC pic.twitter.com/zzR0MCJgb6 — La Silla Rota (@lasillarota) December 17, 2020

"Valerito Puchungaso del Tacón del Taconazo del Taco Aguado", se cuenta entre los payasitos desempleados y por su enfermedad del asma, que lo hace más vulnerable a la covid-19, se alterna a diario en dos cruceros viales, uno ubicado sobre la vialidad de Alfredo Del Mazo y otro sobre la avenida de Venustiano Carranza y Pino Suárez, donde con una cartulina fluorescente pide algo de despensa para llevar a su hogar y mantener a su esposa, la payasita "Yansin" y a sus tres pequeños hijos.

"Él tiene cuatro años (Abraham), tengo una pequeña de cinco y uno de siete, llevamos el gasto con lo poco o mucho que nos da la gente, la sopita, la lenteja, el arroz, el frijol o la leche, con eso vamos solventando los gastos, lujos no nos dan pero lo suficiente lo tenemos y una que otra moneda que a veces nos brindan nos sirve para el pasaje de ida y de venida, señaló el payasito quien vive cerca de la caseta de cobro del municipio de Ixtlahuaca.

Agregó que por la necesidad de dinero, ha tenido que empeñar su teléfono celular, el problema, es que se queda sin herramienta para que sus pequeños hagan la tarea, pues en el cuarto que renta con su esposa "Yansin", no tienen Internet.

"Es una herramienta de trabajo y de utilidad ahorita para los niños, porque ellos son los que van a la escuela y por medio del teléfono mandan la tarea, luego hasta las maestras se ponen en un plan medio pesado, que por qué no mandamos las tareas completas, cuando realmente se necesita el Internet y el Internet en la casa no hay", señaló "Valerito".

Un día, recordó, le salió un show en el municipio de Calimaya y cuando estaba a la mitad de la diversión, entre risas y carcajadas de los asistentes, llegó la patrulla a cancelar la fiesta infantil, por lo que todos se salieron del lugar.

"El señor de la fiesta ya no me pagó, me dieron lo de mis viáticos y se siente feo porque uno ya va ilusionado con un dinero que nos puede ayudar y ve lo qué pasa, por lo mientras voy a tener que seguirle haciendo porque no me queda de otra, seguiré en los cruceros, mientras que el semáforo no pase a verde pues yo voy a seguir haciendo esto, porque eventos no tenemos".

Concluyó "Valerito", que mucha gente que lo ve pedir un poco de despensa en los cruceros viales para llevar el sustento a su familia, "piensa que lo hacemos para que nos tengan caridad o por maña, nosotros queremos salir adelante y esto es nuestro oficio, ser payasos y de esta manera sobrevivimos a la pandemia".





(Sharira Abundez)