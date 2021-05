Vacunan a mujeres embarazadas y a adultos de 50 a 59 años en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl.- El turno para la aplicación de la vacuna anti covid-10 para mujeres embarazadas y adultos de 50 a 59 años llegó al municipio de Nezahualcóyotl.

Este lunes, miles de adultos y mujeres en estado de gestación se dieron cita en las seis sedes que fueron habilitadas para aplicar la primera dosis de biológico Sputnik.

Una de ellas fue Catalina Rosas, quien a ocho meses de embarazo logró vacunarse junto a su hijo Víctor Manuel que está por nacer y se ha convertido en una luz al final del camino.

"Lo consulte con mi ginecóloga y me dijo que si me aplicará la vacuna que tanto me beneficiaba tanto a mi y a mi bebé. Voy a cumplir ocho meses de embarazo", cuenta.

Previo a recibir la inyección, reconoció sentirse nerviosa y contenta a la vez porque le brindará a su hijo una protección contra el nuevo coronavirus que ha dejado más de 230 mil muertes.

Dijo que desafortunadamente su papá, su pareja y algunos amigos han padecido esta enfermedad que al final lograron superarla.

"De hecho mi papá, mi pareja y amigos han padecido de covid y yo no y si me siento contenta de aplicarme la vacuna", comentó.

Catalina estuvo acompañada de su hermana, recibió la inyección alrededor de las 2 de la tarde ya abandono las instalaciones caminando después de no presentar reacciones tras media hora de espera.

SIN LARGAS FILAS

En este municipio de las autoridades estiman aplicar la vacuna rusa a un total de 120 mil personas mayores de 50 y hasta los 59 años de edad, además de mujeres embarazadas.

Al igual que en la aplicación de las dosis para los adultos mayores de 60 años, las largas filas y el tiempo de espera prolongados no se registró en este primer día.

En sedes como explanada municipal, el deportivo Nezahualcóyotl, la escuela preparatoria de la comunidad, la unidad administrativa zona Norte, el estacionamiento de Ciudad Jardín y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la aplicación se realizó sin contratiempos.

De acuerdo con las autoridades locales, solo un adulto presentó una crisis antes de que fuera vacunado, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital del municipio de Los Reyes La Paz para su atención médica.

La jornada en este municipio concluirá hasta el 16 de mayo, mientras que para mañana jueves dará inicio en el municipio vecino de Ecatepec, epicentro de la pandemia en el Valle de México.





(SAB)