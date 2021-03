Vacunación en BJ, Cuauhtémoc y AO inicia el martes; el viernes en Iztapalapa y GAM

La vacunación a los adultos mayores de las alcaldías faltantes en la Ciudad de México iniciará la próxima semana, adelantó durante conferencia matutina la jefa de Gobierno.

Claudia Sheinbaum informó que aunque el próximo domingo 28 de marzo se darán mayores detalles, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón iniciará la vacunación el martes 30 de marzo.

Mientras que los adultos mayores de Iztapalapa y Gustavo A. Madero comenzarán a ser vacunados a partir del próximo 2 de abril.

Hasta el momento se ha vacunado a los adultos mayores de 60 años que habitan en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En algunas de estas demarcaciones actualmente se están aplicando la primera y segunda dosis.

VACUNACIÓN TERMINARÍA EN DOS SEMANAS

Previamente, la jefa de Gobierno comentó que la jornada de vacunación a adultos mayores de la capital podría terminar en las próximas dos semanas.

Asimismo señaló que la convocatoria en Coyoacán y Tlalpan ha sido muy buena.

"Aprovecho para decir que hoy el Presidente de la República mencionó que, tanto el gobernador del Estado de México como su servidora, íbamos a anunciar el nuevo periodo de vacunación, estamos trabajando con el Gobierno de México, yo creo que mañana ya podemos dar, el objetivo es vacunar en las siguientes semanas a todos los adultos mayores de la Ciudad", dijo.

"Yo calcularía dos semanas más. Vamos a seguir vacunando en Semana Santa, vamos a vacunar de lunes a domingo en Semana Santa, no vamos a descansar; así que agradecer a todo el personal de Salud que nos va a acompañar en este proceso, a todo el equipo que también, pues ahora no les van a tocar ni un día de descanso porque, pues es prioridad la vacunación. Entonces, vamos a seguir vacunando la próxima semana y hasta que podamos culminar con todas las alcaldías, pero ya los detalles quisiera darlos mañana para que no fallemos en alguno de los días", explicó la jefa de Gobierno.

SE DARÁ PRIORIDAD EN ZONAS URBANAS

Hugo López Gatell reiteró lo dicho por la jefa de Gobierno al destacar que se dará prioridad a las zonas urbanas densas.

"En este momento preferimos hacer una modificación a nuestra perspectiva original que era avanzar más rápidamente en la cobertura del personal educativo y destacar el cuidado en la zonas urbanas densas y una que es fundamental es la megalópolis"

"Vamos a concentrar esfuerzos para cubrir a esta zona megalópolitana, que es la que presenta la mayor densidad poblacional y por lo tanto, el mayor riesgo de que podría ser el centro de emergencia en una tercera ola, si no ocurre la tercera ola, excelente, pero tenemos que estar preparados".

PARA AGOSTO, REGRESO A CLASES, PREVÉ GCDMX

Por otro lado, durante una visita a la obra del Instituto de Educación Media Superior en Álvaro Obregón, la jefa de Gobierno aseguró que espera que para agosto se puedan reanudar las clases presenciales en todos los niveles educativos, si la vacunación avanza conforme a lo estimado por autoridades.

"Esperamos regresar a clases presenciales en todos los niveles, si toda la vacunación va bien, para el próximo ciclo escolar, de tal manera que en agosto ya este espacio esté lleno de jóvenes en su convocatoria al ingreso al Instituto de Educación Media Superior", dijo la jefa de Gobierno.

Informó que cuando se dé el regreso a clases presenciales se realizarán cursos de regulación para ver el nivel de conocimientos que tendrán los alumnos, en particular quienes no pudieron continuar con clases a distancia.

