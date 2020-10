"Vacuna es el parteaguas en temporada de influenza"

Ahora que el Estado de México cuenta con tres millones 400 mil vacunas contra la influenza AH1N1, es importante que los mexiquenses acudan a vacunarse a cualquiera de los mil 221 centros de salud que hay en el territorio, pues esta vacuna es el parteaguas para saber si la persona que llegue a un hospital va con este tipo de gripa o se trate por covid-19.

Víctor Manuel Torres Meza, titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, explicó que una vez aplicada de forma gratuita la dosis contra la influenza estacional, ésta tarda dos semanas en hacer efecto en el cuerpo, por lo que, si después de este lapso el paciente enferma, podría ser por pandemia del nuevo coronavirus.

Y es que los síntomas de ambas enfermedades son similares, como tos seca, dolor de cabeza, náuseas, fiebre, dolores musculares y malestar general en el cuerpo.

#Metrópoli | Tener esta vacuna no solo evitaría que te enfermes, sino facilitaría el trabajo de doctores que podrían descartar fácilmente que tienes influenza e identificar que es #COVID. *yn https://t.co/B9ENh9AP54 pic.twitter.com/bONjwr7enO — La Silla Rota (@lasillarota) October 3, 2020

VACUNA PARA PODER DIFERENCIAR DE COVID

"Por eso, cuando yo tengo sintomatología respiratoria entre octubre y diciembre es: ¿ya recibiste vacuna de influenza?, si recibiste la vacuna de influenza y tienes dos semanas después de habértela puesto ya no pienso en influenza, pienso en covid-19, pero si no he sido vacunado, entonces sí, pienso primero en influenza, la vacuna es el parteaguas", indicó el especialista de la salud.

Incluso, al igual que con la covid-19, la saliva es la principal fuente de contagio de la AH1N1, por ello las recomendaciones sanitarias son las mismas, como el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, no acudir a lugares concurridos y mantener una prudente distancia de metro y medio hacia las personas con las que se esté.

En tanto, los grupos vulnerables a la influenza estacional son: adultos mayores, niños menores a cinco años de edad y mayores a seis meses de nacidos, mujeres embarazadas o quienes padecen comorbilidades como hipertensión, diabetes, VIH-Sida o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Por ello, es que los tres millones 400 mil vacunas contra la influenza AH1N1 que hay disponibles están dirigidas a estos sectores de la sociedad mexiquense. Además es prioritario vacunar a todos los doctores y enfermeras por ser los de primer contacto hacia los pacientes, en este sentido, hasta el pasado jueves se habían vacunado a 16 mil expertos de la salud.

Víctor Manuel Torres Meza, titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México, hizo un llamado a no automedicarse.

Finalmente, a la fecha, el Instituto de Salud estatal tiene suficiente Oseltamivir, que es el tratamiento contra la influenza de temporada y con el cual, una vez aplicado el paciente mejora en un lapso de 72 horas, siempre y cuando acuda a tiempo al médico.

(Sharira Abundez)