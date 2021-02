Vacíos, los anaqueles de las clínicas del Instituto de Salud del Edomex y Municipios

"No tiene caso, se me regresan los pacientes y me reclaman", explica un especialista ortopédico del Instituto de Salud del Estado de México y Municipios (ISEMyM) al revelar que no tienen medicinas para atenderlos.

Aquí, los anaqueles de las farmacias en clínicas y hospitales del instituto lucen vacíos. Los responsables no saben qué hacer ante tantos reclamos de los derechohabientes en los último meses del 2019 y cuyo problema se agudizó en enero de 2020.

Antonio Guevara, de la Unión de Pensionados y Pensionistas del ISEMyM, informó que los afectados reunieron firmas para exigir que se vuelvan a llenar los anaqueles de hospitales y clínicas en los que se atienden miles de pacientes.

Esta unión aglutina a 4 mil 800 jubilados y personal activo que están dispuestos a movilizarse para protestar por la escasez de los fármacos.

En un escrito fechado el pasado 23 de enero y dirigido a la doctora Bertha Alicia Casado Medina, directora general del ISEMyM, los pensionados le pidieron que se resuelva el problema del desabasto y que se regularice el cuadro básico.

"Casi la totalidad de los derechohabientes a esta clínica - hospital Nezahualcóyotl manifestamos nuestra enérgica inconformidad por la carencia que existe de medicamento y la alteración del cuadro básico, sin un análisis y acuerdo previo, como había venido sucediendo en ocasiones anteriores", apuntaron en el escrito.

Este documento fue recibido por la autoridades del ISEMyM el 27 de enero, y en el que los pensionistas subrayaron que esta inconformidad está en su "límite de desesperación y no ha habido ninguna solución".

Establecieron que todos los derechohabientes están dispuestos a tomar "acciones que tiendan a la solución del problema y se traduzca en mejorar nuestras salud, ya que nuestras cuotas son descontadas puntualmente".

Y es que a diario, los pacientes se confrontan con las encargadas de las farmacias porque ellas les tienen que decir que no hay medicamentos y sólo pueden dar "vales".

Sin embargo, estos "vales" que amparan la dotación de cada paciente, se vencen a los pocos días y se tiene que solicitar otra consulta médica para obtener una nueva receta.

Gabriela Escamilla, responsable de atención a medios del ISEMyM, reconoció la escasez de los medicamentos, pero dijo que el problema de desabasto es a nivel nacional.

Explicó que ellos dependen de las casas productoras y de los laboratorios, pero "hay ciertas claves que no se están produciendo bien a nivel nacional" .

Aunque el problema no sólo es en las farmacias de las clínicas y hospitales del ISEMyM, sino también la escasez alcanzó a las farmacias subrogadas a las que pueden acudir los derechohabientes, pero tampoco tienen los tienen, porque "no están circulando a nivel nacional".

La funcionaria aseguró que el ISEMyM es una de las dependencias con el cuadro básico más amplio, ya que tiene 700 claves entre las que entran los analgésicos, desinflamatorios, antihistamínicos, hasta medicamentos de retrovirales y con mayor grado de complejidad.

Sin embargo, reitero que no se encuentran los medicamentos a nivel nacional, hasta que se vuelvan a producir.

Ante esta situación, los integrantes de la Unión de La Unión de Pensionados y Pensionistas se reunieron con la directora de Atención a la Salud del ISEMYM para llegar a un acuerdo.

Antonio Guevara informó que a nombre de la dependencia, la directora de Atención a la Salud se comprometió que en estos días se cumpliera con el 84 por ciento de abasto y hasta al 25 de febrero quedaría al 100 por ciento.

(María José Pardo)