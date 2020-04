Va Congreso de CDMX por sesiones virtuales para temas rezagados

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino aprobó establecer un calendario de reuniones virtuales de comisiones y comités, con el objetivo de desahogar el rezago legislativo, informó El Universal.

Además, aseguraron que el próximo martes volverán a reunirse para establecer fecha y convocar a reunión presencial del pleno para discutir y aprobar reformas a la ley y reglamento orgánico del Congreso, para dar validez a las próximas sesiones virtuales del Legislativo.

A dicha reunión no acudieron legisladores como el priista Miguel Ángel Salazar ni el panista Christian von Roehrich; en tanto que Fernando Abotiz, del PES, dejó la reunión a los pocos minutos.

Durante la reunión virtual de la Jucopo, los integrantes no mostraron interés al tema que discutieron.

Por un lado, la diputada del PVEM Teresa Ramos no dejó de comer y ver su teléfono; la petista Circe Camacho platicó el mayor tiempo con alguien que no apareció en pantalla; la pevemista Alessandra Rojo de la Vega atendió más a sus hijos que en la reunión; y Miguel Ángel Melo, del PES, no intervino.

A más tardar el próximo martes los presidentes de las comisiones y comités deberán entregar a la Jucopo su calendario.

En el Reglamento Orgánico precisaron que esta modalidad "no sustituye a las sesiones ordinarias y extraordinarias, ni tendrá carácter vinculatorio".

En tanto que las juntas directivas de las comisiones y comités elaborarán un listado de iniciativas o temas prioritarios, mismos que turnarán a la Jucopo para que fije las fechas el miércoles o jueves próximos.

cmo