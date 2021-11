Va Comisión de Protección a Periodistas por proteger también a influencers

La Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México buscará hacer modificaciones a la legislación local para que el mecanismo capitalino de protección a periodistas y defensores de derechos humanos se homologue con el federal, así lo adelantó a La Silla Rota la presidenta del órgano legislativo, la diputada Ana Villagrán.

Entrevistada por La Silla Rota, la panista también adelantó que, ante el clima de polarización y amenazas virtuales, buscará ampliar el mecanismo para youtubers y tiktokeros que también sufran amenazas y estén en riesgo por sus puntos de vista.

Adelantó que en tribuna y ante el Pleno presentará un punto de acuerdo para exhortar al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, conocer la situación de los periodistas capitalinos.

Precisó que, si bien no se presenta la violencia contra representantes de medios de comunicación como en otros estados, sí hay acoso contra mujeres periodistas por parte de jefes o compañeros, así como precarias condiciones laborales.

EN DEUDA CON LOS PERIODISTAS

El pasado 25 de octubre se instaló la Comisión, que está integrada además por los legisladores Ana Francis López, Nazario Norberto, Carlos Joaquín Hernández y Jesús Martín del Campo Castañeda.

Villagrán, quien antes de ser diputada local fue concejal del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc, explicó la importancia de encabezar la comisión, en un contexto de violencia contra periodistas a nivel nacional.

"Representa mucho reto por el momento político que estamos viviendo. Hay que revisar el marco legal en que la capital se mueve para proteger a los periodistas. Al final también tenemos responsabilidad de emitir opiniones con lo que pasa en otros estados y es ahí donde estamos muy en deuda. Es terrible que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan asesinado a tantos periodistas, 43, y no haya cuentas claras de quién investiga y cuál es el proceso y si está funcionando el mecanismo de protección", criticó.

AGRESIONES NO SON UN TEMA A LA LIGERA

Dijo que se dio a la tarea de revisar el mecanismo en la ciudad y luego de hacerlo, consideró que debe homologarse con el federal.

"Que haya un instrumento en la capital que sí funcione y tenga una mayor autoridad en el campo de acción. Hoy hay una oficina en la Secretaría de Gobierno, pero en el tiempo que llevo en la diputación o incluso en el último año, no he visto que haya emitido un comunicado sobre la presión que ejerce el gobierno de la cuarta transformación o la situación del gremio.

"Porque una cosa es que el presidente de su opinión y otra que, en consecuencia, con la actitud agresiva que tiene con los medios, que considera neoliberales y parte de la oposición, lo que genera y lo observamos hace un mes que atacó a Lily Téllez, que es senadora y periodista de profesión, ella y su hija recibieron amenazas de muerte. Entonces este gobierno debe tener claro que las agresiones no son un tema a la ligera, sino que está poniendo en riesgo la familia de alguien".

Consideró que no se ve una intención del gobierno de modificar su relación con los medios de comunicación, y así quedó demostrado con la sección Quién es Quién, que se presta al morbo y que pone en la palestra de la opinión pública para ser atacado, a todo aquel que emita opiniones u omisiones o errores de este gobierno.

Aclaró que no va a utilizar la comisión para atacar al gobierno, pero sí señalará el débil marco normativo para proteger a periodistas.

Consultada sobre la oficina del mecanismo de protección a periodistas, respondió que ellos no la han buscado, y ella fue a buscarlos a la Secretaría de Gobierno.

"Voy a exhortar la próxima semana, con un punto de acuerdo, que me entreguen un análisis e informe de cuál ha sido su trabajo los últimos tres años. Para saber en qué están y ver como lo empalmamos con el plan de trabajo que traigo en la comisión".

EL CASO DE LA CIUDAD

Sobre los problemas de los periodistas en la ciudad, dijo que algunos tienen situaciones laborales complicadas.

"Lo que veíamos de Notimex donde el presidente no hizo nada, observar en muchos medios el acoso contra reporteras, fotorreporteras y conductoras, que deben de callar porque si no las despiden, o me he enterado de casos donde prefieren despedir a la que acusa y no al que agrede, eso pasa mucho y en el gremio periodístico se calla".

Sobre las propuestas que planteará ante la comisión, dijo que de entrada es necesario revisar cómo funciona la ley.

"Mi plan inicial era la creación de fiscalías especializadas. La ley dice que todo lo tiene que resolver el mecanismo. Ahí vamos a tener que ver si la modificamos para que sí se pueda involucrar a otras instituciones encargadas de investigar y en mi perspectiva es lo correcto. Me encantaría que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga una oficina especializada para recibir esas llamadas de auxilio".

Otro tema es que haya una fiscalía local especializada para la investigación, planteó.

"También traigo en la cabeza incluir en el mecanismo de protección estas nuevas formas de hacer comunicación, las redes sociales, incluir a youtuberos y tiktokeros", concluyó.

aemz