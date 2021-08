Va a una fiesta y toma un DiDi para regresar a casa; aparece muerto en Toluca

TOLUCA.-El viernes 20 de agosto, Rodrigo Alva Porfirio, de 18 años de edad fue a una fiesta, tomó un DiDi para regresar a su casa y dejó de tener comunicación con su familia. La noche del lunes, su cuerpo fue encontrado en un terreno bardeado al norte de Toluca, Estado de México.

De acuerdo con el papá de Rodrigo, Isidro Alva, el último contacto que se tuvo la noche del viernes con el joven fue cuando les envió la ubicación de la fiesta a la que había acudido en San Diego de los Padres Cuexcontitlán, a pocos kilómetros de su casa.

La comunicación se perdió alrededor de las 11:00 de la noche por lo que sus padres salieron a buscarlo. Cuando llegaron a la fiesta se les indicó que Rodrigo había tomado un DiDi hacia su casa.

"La última vez que hablamos me mandó su ubicación estaba en una fiesta desde las 8:00 de la noche. Esa fue la última vez que hablé con él. Mi esposa le llamó pero el teléfono ya estaba muerto. A partir de ahí fui a buscar a mi hijo a la dichosa fiesta y me dijeron que se había ido, eran como las 11:30 de la noche y me dijeron que tenía una hora de haberse ido".

Con la esperanza de encontrarlo con vida y el cartel de la Alerta Odisea en su mano, llegó al centro de Toluca su padre, Isidro. El rastro de los días sin dormir, no se ocultaba aunque intentó mantenerse sereno.

Desesperados por saber del joven de 18 años de edad, sus amigos, vecinos y familiares comenzaron a repartir copias de la Alerta Odisea que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Lo hicieron en distintas zonas del Valle de Toluca aunque la última ubicación del teléfono de Rodrigo está reportada en Cuernavaca.

Al respecto, la empresa Didi dio a conocer ya se informó al equipo especializado en seguridad por lo que se ha dado máxima prioridad a esta investigación. Añadió que el último viaje registrado terminó sin desvíos de ruta en el destino planeado.

La familia fue atendida en la Fiscalía General de Justicia alrededor de las 2:00 de la tarde, los operativos de búsqueda se activaron y horas más tarde, el cuerpo de Rodrigo fue encontrado dentro de un terreno bardeado.

Al momento no se han esclarecido las circunstancias de su muerte por lo que la familia esperará los resultados del peritaje y la autopsia. En tanto, sólo desean darle sepultura.





