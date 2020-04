"Va a ser un infectadero feo", advierte personal del Siglo XXI

"Lo único que pedimos es que nos informen qué pacientes son casos sospechosos de covid-19, porque, uno llega como ´el borras´, toca, se pasa a dejar la dieta y después ya que salió, (te enteras) ´ay, es un caso sospechoso´", declaró un trabajador del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, quien pidió que se protegiera su identidad.

En el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social se atiende a personas con coronavirus, en especial en el Hospital de Especialidades, que se divide en los Bloques A, que consta de cuatro pisos, y B, que tiene cinco niveles.

De acuerdo con personal que labora ahí, hace aproximadamente tres semanas trasladaron a los pacientes del Bloque A al B, para dejar libre esa área para pacientes con coronavirus, pero hasta ahora sólo han habido entre tres y cuatro casos que fueron hospitalizados en esa zona.

Uno de los trabajadores relató a LA SILLA ROTA que "oh sorpresa, todos los casos los casos se están dando en el bloque B y ellos lo están manejando como posibles influenzas o pulmonías, pero nadie dice la verdad ya hasta que les hacen las pruebas resulta que sí es (covid-19), pero mientras ya hicieron contaminadero, a varios compañeros ya los mandaron de incapacidad por cuarentena, y de todas las categorías".

El personal de salud contó a este medio que incluso pacientes de otras áreas se han infectado de coronavirus porque los han mezclado con casos sospechosos e incluso ha habido decesos generados por el mal manejo en el interior del hospital.

"Nosotros vemos las carencias y los problemas, que sí, que no. Va a ser un infectadero feo, feo, en el bloque B por como están manipulando y no están acomodando bien a los pacientes. Yo opino que todos los pacientes que vengan con enfermedades respiratorias vayan al bloque A, ya cuando descarten esos pacientes, ya se pueden pasar a una área menos contaminada", dijo el especialista del IMSS.

De acuerdo con las declaraciones de los trabajadores, prácticamente en los cinco piso del Bloque B ya hubo casos confirmados de covid-19 e incluso en habitaciones dobles, por lo que se ha expuesto a otras personas que podrían contagiarse.

Existe temor entre el personal de todas las áreas, ya que no les dan la información de qué pacientes son los casos sospechosos de covid-19, por lo que muchos de ellos entran a hacer su labor prácticamente a ciegas.

"Nadie dijo nada y nadie había dicho nada, todos son probables casos de influenza, neumonía, pero para todos los doctores ocupan la palabra probable y está mal. A mí me tocó el día lunes estar rolando y a todos nos tocan áreas diferentes, me tocó el cuarto B y resulta que estoy recolectando las charolas de la cena cuando llega la camilla especial que es con la cámara y los camilleros con todo el equipo, no sé de dónde venían, se iban a llevar a un paciente, yo les pregunté por cuál paciente iban y ahora sí que ya con permisito, con permisito y me salí", relató.

Para el personal del Hospital de Especialidades lo más importante es que les informen qué pacientes son los que tienen coronavirus, ya que así ellos pueden tomar sus medidas de protección. Saben que no es el mismo material para todos porque algunos tienen mayor riesgo de contagio, pero también exigen que les brinden los insumos que requieren y que no se los racionen. "Uno está aquí, pero me da temor llevarme el virus y llegar a mi casa y propagarlo, eso es lo que más me preocupa", dijo uno de los trabajadores del IMSS.





(Sharira Abundez)