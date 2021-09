Usan programa federal como gancho para estafas piramidales

IXTAPALUCA.- El programa Emprendedores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es utilizado para defraudar a interesados en obtener préstamos a través del banco de Bienestar; ofrecen la cantidad de 50 mil a cambio de "una gratificación" de 4 mil pesos por cada uno de los beneficiarios.

En la predenuncia web/0186831/21/08 interpuesta en la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) se registró el caso de un presunto fraude a un grupo de 11 personas del municipio de Chalco.

De acuerdo con la denuncia, en el mes de marzo el señor Pedro Nieto Rosas, supuesto funcionario del banco del Bienestar, llamó telefónicamente a varias personas para ofrecerles la cantidad de 50 mil pesos del programa federal Emprendedores.

"Me pidió que formara un grupo de 11 personas y pidió la cantidad de 4 mil pesos por cada uno para que el préstamo fuera autorizado de inmediato", dijo uno de los participantes.

SE ILUSIONARON CON 50 MIL PESOS

Los solicitantes recibieron información por parte de Pedro que el dinero era de uno de los programas sociales que ofrecía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, no dudaron ni un minuto para reunir cada uno los 4 mil pesos y entregarlos al supuesto empleado del banco del Bienestar, para obtener el préstamo de 50 mil pesos.

Pedro recibió 44 mil pesos sólo de ese grupo de 11 personas de Chalco interesadas en obtener en conjunto 550 mil pesos del programa de Emprendedores

NO DESCONFIARON

Y nunca pensaron que era un engaño ya que sí creyeron que era programa federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ese grupo de 11 solicitantes esperaban 550 mil pesos se irían "a un fondo perdido" en el gobierno federal, es decir, no pagarían nada.

La promesa de Pedro fue que el dinero lo recibiría cada uno de los beneficiados el 31 de abril en sus cuentas personales y con sus clabes interbancarias.

Pero pasó esa fecha y el dinero no llegaba a las cuentas personales, por lo que decidieron buscar nuevamente al supuesto empleado del banco del Bienestar.

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL 6 DE JUNIO

Pedro les pidió calma a los solicitantes del programa Emprendedores, ya que estaban por realizarse las elecciones del 6 de junio y todo estaba detenido.

Los afectados tuvieron paciencia para esperar que concluyera el período electoral pero pasaron junio y julio. El dinero nunca llegó a los que confiaron en la palabra de este supuesto empleado del banco del Bienestar.

FUERON HASTA SU DOMICILIO EN IXTAPALUCA

Tuvieron que ir hasta la casa de Pedro ubicada en la avenida Rancho del Encanto fraccionamiento de Geovillas de Jesús María, municipio de Ixtapaluca.

Pero la esposa de Pedro siempre les decía que "no estaba"; además, se dio de baja del grupo de WhatsApp de los solicitantes, simplemente desapareció.

NO TRABAJA EN EL BANCO BIENESTAR, ES "COYOTE"

La Silla Rota trató de dar con Pedro Nieto Rosas y conocer sí efectivamente trabajaba para el banco del Bienestar, pero resultó que no era empleado de esta institución bancaria, sino un simple "coyote" - gestor-de placas y de trámites.

Formó parte del PRI y mantenía relación con el gobierno municipal de Ixtapaluca; no era militante de Morena, sólo usaba los programas sociales de AMLO para engañar a la gente, confirmaron sus mismos vecinos y conocidos.

Pedro había sido empleado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y participó en el censo del 2020 y fue donde lo conocieron algunas de sus víctimas.

FORMÓ MÁS GRUPOS PARA ESTAFARLOS

Además del grupo de 11 interesados en el préstamo de los 50 mil pesos de Chalco, Pedro formó otros grupo similares en los municipios de los Reyes la Paz y San Vicente Chicoloapan para el mismo programa de Emprendedores, pero también tenían que entregar la misma cantidad de 4 mil pesos cada uno de los interesados.

USAN LA IMAGEN DE AMLO PARA DEFRAUDAR

No es la primera vez de que se usa el nombre del presidente de la República o de algunos de sus programas sociales para defraudar a campesinos, amas de casa, estudiantes, personas con discapacidad y trabajadores.

En las páginas oficiales del Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo descartaron tener gestores o intermediarios.

Además, aclararon: "No caigas en trampas, revisa el dominio correcto de nuestra página y redes sociales verificadas".

En el pasado mes de julio esta institución bancaria del gobierno federal descartó que por el momento se esté otorgando préstamos o créditos.

El banco del Bienestar insistió en que los trámites no se realizaban por Facebook y WhatsApp y todo tipo de información solo se da a conocer a través de sus páginas oficiales.

Aún así, grupos de defraudadores utilizan la imagen y los nombres de las instituciones del gobierno federal para engañar a incautos que creen en la figura de López Obrador.

MENSAJES PARA DEFRAUDAR

"Gabriela Suastetegui" publicó el pasado siete de julio un mensaje en Facebook que dice: "Para todas esas personas un crédito individual, que es otorgado por el banco del Bienestar, deja tu ok para una información detallada o escribe al inbox, sin anticipos".

El mensaje es acompañado con una imagen de Andrés Manuel López Obrador y del Banco del Bienestar.

El reportero de la Silla Rota se metió a ese grupo en Facebook y fue remitido a una página que decía: "Préstamos personales en línea, pide prestado desde 1,000 hasta 50, 000, el 87% de nuestros clientes son aprobados".

Luego piden que se le dé click en otra página que dice: "Banco del Bienestar otorga crédito de hasta 50 mil pesos".

Todo es un engaño para que las personas se enganchen con algún préstamo personal en línea, de donde no nadie sale bien librado.

Pero no es la única, hay más páginas que también utilizan la imagen de López Obrador y del Banco del Bienestar.

El 27 de julio, "Almerys González" publicó en Facebook: Buenas para esos padres solteros y madres solteras, amas de casa y para los que necesites arreglar su vivienda, si estás interesado en un préstamo individual o grupal".

Abajo del mensaje aparece la imagen sonriente de Andrés Manuel López Obrador y "crédito a la palabra" y la palabra Banco del Bienestar.

TENER CUIDADO CON LOS PRÉSTAMOS EXPRÉS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) sólo da recomendaciones básicas para aceptar o no créditos de parte de empresas que se dedican a estas actividades.

Esta dependencia del gobierno mexicano pide a los solicitantes de créditos que verifiquen que las empresas prestamistas estén en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CONDUSEF o en Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Además, advirtió que hay que tener cuidado con los créditos expréss y recomendó no entregar dinero por adelantado "si te lo solicitan estas empresas no son financieras o no están reguladas por la CONDUSEF".

En caso de necesitar algún crédito o préstamo, la CONDUSEF recomienda que es mejor acudir a una sucursal, donde se pueden aclarar todas las dudas con un ejecutivo .

LES EXTRAEN DINERO DESDE SUS CUENTAS

En cambio la Federal Trade Commission (la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC por sus siglas en inglés) hace recomendaciones más específicas para los solicitantes de préstamos.

"Los prestamistas no siempre siguen las reglas. Recientemente, la FTC demandó a varios prestadores de día de pago que operan en internet por violar las leyes federales. La FTC alega que los prestadores mintieron sobre el costo de sus préstamos, les pidieron a los prestatarios que les permitieran extraer dinero automáticamente de sus cuentas bancarias, y amenazaron a los prestatarios con demandarlos o hacerlos arrestar por incumplimiento de pago".

Y explican cómo se realizan las estafas. "Los prestadores de préstamos de día de pago que operan en internet les solicitaron a los prestatarios que les dieran información sobre sus respectivas cuentas bancarias para poder depositarles electrónicamente los fondos prestados y para extraer posteriormente de la cuenta el monto de repago. Los prestadores declararon que el monto de repago equivaldría a la suma tomada en préstamo más el monto de un cargo financiero pagadero por única vez, y que ese monto sería extraído en una fecha en particular".

"En lugar de eso, los prestadores efectuaron múltiples extracciones de las cuentas bancarias de los prestatarios y les impusieron un nuevo cargo financiero cada vez. ¿El resultado de esta treta? Los prestatarios terminaron pagando por sus préstamos una suma muy superior al costo declarado".

"Un típico ejemplo para ilustrar este esquema: Una persona tomó prestados 300 dólares con un cargo financiero pagadero por única vez establecido en 90 dólares. El prestatario supuso que repagaría el préstamo por medio de una única extracción de 390. Pero el prestador comenzó a efectuar una serie de extracciones automáticas, imponiendo un cargo financiero de 90 dólares cada vez. Al momento de la última extracción, para repagar el préstamo el prestatario habría pagado 975 dólares en lugar de 390".

Además de la falsa declaración alegada en lo que respecta a los términos del préstamo, los prestadores también actuaron como cobradores de deudas que amenazaron a los prestatarios con demandarlos o hacerlos arrestar.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos reconoció que hay riesgos de compartir su información personal. "Tenga cuidado cuando comparte su información personal. Aunque su visita a un sitio en línea de un prestador de día de pago resulte en un préstamo o no, simplemente entrar su información en el sitio puede resultar en un problema".

fmma