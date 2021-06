"Usan fórmulas del pasado", Damnificados Unidos lamenta descalificación de Cravioto

(De no atender sus demandas, amenazan con parar el tránsito en Tlalpan/Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

La organización Damnificados Unidos acusó al comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, de deslegitimar la petición de ser incluidos en el programa de vivienda de la Ciudad para damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El funcionario aseguró que los líderes de la agrupación acudieron a la vivienda ubicada en avenida del Taller número 21 para pedir que se les otorgue un hogar a sus familiares, mismos que él asegura no perdieron su casa en el terremoto.



Cravioto detalló que tres de las personas para las que se pide vivienda no tenían ningún registro que compruebe que vivían en el predio antes del sismo, otras tres sí demostraron habitar el lugar y no cuentan con registro en el padrón.



El comisionado afirmó que Damnificados Unidos amenazó con bloquear Tlalpan de no acceder a las peticiones, ante ello respondió que no accederá a chantajes con corte político.



Nuestra respuesta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. https://t.co/EfzxtKC3vH pic.twitter.com/OEXRweWpHZ — Damnificadxs Unidxs de la Ciudad de México (@DUCDMX) June 3, 2021

"No vamos a caer en presiones por cierre de calles, lo que es justo lo vamos a dar y lo que no es justo, no vamos a ceder, así nos cierren Tlalpan [...] sentémonos a dialogar", advirtió.



Por su parte Damnificados Unidos emitió un comunicado en el que acusa a Cravioto de acudir a las viejas prácticas de administraciones pasadas deslegitimado sus peticiones basándose en acusaciones falsas apelando a prejuicios y emociones.



"No tenemos líderes, ni siquiera sabemos a quienes se refiere", aclaró la organización.



El grupo aceptó reunirse con el funcionario para discutir la reconstrucción de sus viviendas y atención de sus demandas frente a toda la opinión pública en un debate con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México.



"Nos presentaremos a la mesa de trabajo que proponen para el próximo martes 8 de junio, pero antes tenemos que observar (su) voluntad de resolver pues el eje de su respuesta fue negar la legitimidad de nuestras demandas", pidieron los damnificados.



Ante ello esperan la presencia de César Cravioto en avenida Taller para formar parte del diálogo que se tendrá en asamblea con los afectados, de lo contrario instalarán un campamento sobre Tlalpan.