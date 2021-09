Úrsulo, el perrito que murió en el derrumbe en Ecatepec

Ecatepec.- Úrsulo se convirtió en la única víctima mortal que dejó el derrumbe ocurrido anoche en la colonia La Palma, del municipio de Ecatepec.

Se trata de un perro chihuahua de un año de edad que habitaba uno de los hogares afectados y del cual no pudo salir tras la caída de toneladas de tierra y pierdas de la Sierra de Guadalupe.

"Era el consentido de la familia. Él tenía un añito apenas y era el principal amigo de mi hija", explicó Karina.

Al momento del deslave Úrsulo se encontraba en una caja de cartón debajo de una de las camas de un inmueble ubicado en la calle Carlos Salinas de Gortari.

Ahí dormía junto a la menor Sofía , su principal amiga que ya no logró despedirse de él, porque su papá Jonathan la sacó a la calle momentos antes del derrumbe.

"Me dijo mi hermano que cuando paso todo Úrsulo estaba en su cajita y que le habló pero no le contestó y por la premura ya no pudo rescatarlo", añadió Karina.

"Ya cuando pasó todo y el agua bajó mi hermano entró a la casa y lo encontró debajo de los escombros".

El peludo era uno de los consentidos de la familia y había llegado a Ecatepec el pasado 15 de abril del 2020 durante la fiesta de cumpleaños de la pequeña Sofía, la hija de Jonathan y Karla.

Úrsulo, amigo inseparable de Sofía

Durante el festejo, una tía de la familia le entregó a Sofía a Úrsulo como regalo de cumpleaños y desde entonces ambos se volvieron inseparables.

"Cuidaba mucho a mi hija, era muy educado y amigable no se separaba de mi niña ya todos lados lo acompañaba era su amigo inseparable", indicó.

Sin embargo, Úrsulo no era el único integrante de cuatro patas en la familia. Sus amigos Mindi y Mini, también lo acompañaban en los días de paseo por las calles de La Palma.

"Afortunadamente ellos si pudieran salir y están aquí con nosotros esperando lo que nos digan los elementos de Protección Civil".

La pequeña Sofía se enteró anoche de lo ocurrido y logró sepultar a Úrsulo en un predio colindante a la zona dañada en compañía de sus padres.

"De hecho anoche le tuvimos que decir a mi hija lo que pasó porque luego luego preguntó por él. Ya con más calma la llevamos a un terreno cercano donde lo enterramos cerca de la casa"









