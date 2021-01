Urgen paramédicos ser tomados en cuenta para vacuna anticovid

NAUCALPAN.- Paramédicos de diversas corporaciones de Protección Civil y Bomberos del Valle de México pidieron ser considerados durante la segunda etapa de vacunación contra la covid-19, toda vez que, al igual que el personal médico y de enfermería, se encuentran en la primera línea de batalla contra esta enfermedad desde hace más de 10 meses.

Consultados por separado y bajo el condicionamiento del anonimato, por temor a represalias en sus corporaciones, paramédicos lamentaron que, desde ayer, solo se le esté aplicando la primera dosis al personal que labora en los hospitales mexiquenses, mientras que el prehospitalario quedó fuera del proceso de inmunización en esta etapa, aun cuando también han dado la lucha para que los enfermos graves del SARS-Cov2 lleguen estables a los nosocomios para poder ser atendidos.

"Desde el inicio, nosotros hemos antepuesto la salud de los enfermos, por encima de la nuestra. Nos hemos arriesgado y contagiado, porque la gente nos ha llamado para que sean canalizados a un hospital. La mayoría nos hemos enfermado, hemos enfrentado bajas en las corporaciones y hemos puesto en riesgo a nuestra familia, por eso nos molesta que no se nos tome en cuenta", mencionó el paramédico Armando, como pidió que se le nombrara para proteger su identidad.

Y es que, de acuerdo con estimaciones que hacen los propios integrantes de los cuerpos de Protección Civil y Bomberos del Valle de México, a lo largo de la contingencia sanitaria, se han contagiado alrededor del 70 por ciento de sus integrantes y se estima que al menos 25 han fallecido por esta enfermedad en Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Jaltenco, Huixquilucan, Melchor Ocampo, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán, entre otros.

NO TIENEN FECHA PARA VACUNACIÓN

De acuerdo con los testimonios, hasta ahora, ninguna de las jurisdicciones sanitarias ha notificado a alguna coordinación municipal acerca de que ya hayan sido contemplados para el suministro de dosis anticovid, por lo que existe enojo y preocupación del personal prehospitalario y de los cuerpos de bomberos porque también han luchado de la mano con quienes se encuentran en los hospitales.

"Nosotros somos el primer respondiente. Estamos permanente en contacto con pacientes de código blanco, algunas veces sin saberlo. No nada más son médicos y enfermeras. Entendemos que ellos están adentro de los hospitales y que su riesgo es todavía mayor que el de nosotros, pero eso no tiene nada que ver con que no tengamos riesgos", afirmó un coordinador de paramédicos en el Valle de México.

Indicó que, desde la llegada de la pandemia a México, el personal prehospitalario fue el primero en atender a estos pacientes, ingresando a sus domicilios para encapsularlos y aislarlos, para que llegarán estabilizados a los diferentes nosocomios que existen en la entidad y que pudieran recibir una atención de primer nivel, quienes, en muchas ocasiones, tuvieron que comprarse su propio equipo de protección personal para reducir la posibilidad de contagio que implica atender a un paciente grave por este virus, por la falta de insumos en sus coordinaciones.

"Muchas veces a nosotros nos llamaron las personas para que hiciéramos traslados y nos mentían, nos decían que era por un cuadro de diabetes grave o por hipertensión, por temor a que no fuéramos a recoger a su paciente y cuando llegábamos, nos percatábamos que era un código blanco. En las corporaciones solo nos permitían salir con el equipo de protección personal si desde el inicio sabíamos que atenderíamos a un paciente covid, por lo que muchas veces decidimos arriesgarnos, improvisamos una protección y hacíamos el traslado para salvar la vida del enfermo. Así muchos nos contagiamos y hubieron algunos compañeros que hasta perdieron la vida", relató la paramédico Luz.

SE LES RECHAZA POR NO SER "PROFESIONISTAS:

Un paramédico de Cuautitlán informó que, en cuanto se enteró que iniciaría una nueva etapa de vacunación, llamó a Locatel para conocer cómo podría acceder a alguna de las dosis, pues era paramédico municipal, pero relató que el médico telefonista le indicó que el personal prehospitalario no había sido tomado en cuenta debido a que esta actividad no estaba registrada como una profesión, por "orden presidencial".

"No es posible que se nos diga eso cuando somos Técnicos en Urgencias Médicas, pero sobre todo, somos quienes trabajamos para que un paciente llegue en las mejores condiciones posibles al hospital para que le brinden atención médica avanzada", comentó.

La Silla Rota consultó a la Cruz Roja Estado de México acerca de si su personal ya había recibido alguna dosis y el vocero Mario Vázquez de la Torre informó que no se les había notificado nada, pero esta mañana se les avisó de último minuto que había algunas dosis disponibles para ellos, por lo que se movilizó a una parte del equipo de paramédicos, aunque no se precisó el número.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de México no confirmó si se contempló o no al personal prehospitalario municipal en el proceso de vacunación que inició este miércoles en la entidad, tras la llegada de 39 mil dosis anticovid.





(Sharira Abundez)