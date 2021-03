Urge Congreso CDMX Ley 3 de 3 para evitar "candidatos como Salgado"

#SesiónSolemne | "Hablo por las mujeres que ya no están, por ellas deberíamos romperlo todo, quemarlo todo hasta que se haga justicia. No habrá política pública ni alerta de género que baste mientras no se reconozca que las mujeres vivimos violencia" Dip. @CamachoCirce pic.twitter.com/3XWKb2KA8D