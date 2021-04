Uno de los 33 falleció en nuestro edificio

La ciudad cada vez se parece más a la que era antes de la pandemia. Sólo que ahora con rostros con cubrebocas de todos colores y diseños.

Así vemos a las personas en el Metro, en los peseros, en los parques, en los mercados, en los centros comerciales, en las calles atestadas del Centro, como Madero. Pese a que no hemos vencido la pandemia, la vacuna nos ha dado esperanza de que podremos hacerlo y la gente ya sale más.

Pocos son los que no se ponen el cubrebocas. Incluso hay parejas que se abrazan y se besan con él, o lo ponen en su mano y juntan sus labios de manera romántica y luego lo vuelven a colocar, porque el amor siempre va a estar de moda, con pandemia o sin ella.

Incluso, entre las tantas variedades de semáforo naranja que nos ha mostrado esta ciudad, ahora la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció otro: Semáforo Epidemiológico Naranja hacia el Amarillo. La positividad de las pruebas ha bajado y está a menos de 10 por ciento, las hospitalizaciones se han reducido y hay jornadas donde los decesos no rebasan ya no digamos la centena de casos, sino los 50.

Pero sabemos que el bicho está ahí, y que puede ser letal y algunas cepas más fulminantes. La prueba son esas personas que engrosan las cifras de defunciones y que lamentablemente han llevado a que México ya esté en 214 mil decesos por la covid-19, más el exceso de mortalidad. El coronavirus no se ha ido y aunque hemos aprendido a convivir con él, sabemos que es traicionero y puede estar mucho más cerca de nosotros de lo que sospechamos. Lo reconfirmé hace unos días.

INFORMAMOS DE UN LAMENTABLE FALLECIMIENTO

La tarde del pasado 11 de abril, mientras estábamos en la sesión semanal de reunión virtual con mi familia que mi hermano mayor nos dejó, mientras platicábamos, recibimos un mensaje en el chat vecinal.

"Les informamos que a las 16:30 horas aproximadamente nos informó el personal de vigilancia del lamentable fallecimiento del condómino del 102 a causa de covid, por lo anterior, se realizó comunicación con los integrantes del Comité de Vigilancia con quienes acordamos las siguientes acciones:

"El día de mañana a las 10 horas, se realizará una sanitización en todas las áreas comunes del conjunto pasillos, escaleras, elevadores de ambas torres, así como estacionamiento y área de lobby con entrada peatonal, la empresa que realizará este trabajo cuenta con la licencia sanitaria y expedirá una certificación".

Pero nadie se había enterado antes en el edificio de que había alguien enfermo. Entre mi esposa y yo fue inevitable sentir un escalofrío al pensar que para salir o entrar al edificio, pasar por el 102 era obligado. Está a unos pasos de la entrada.

Analizamos que el riesgo para nosotros era menor, ya que nosotros sólo al estar en el departamento que habitamos es que nos quitamos la careta y el cubrebocas, sin embargo no dejamos de sentir cierto estremecimiento.

Luego pensamos que habíamos visto a varios vecinos que ya al estar dentro del edificio se quitaban el cubrebocas. Claro, tampoco es que la puerta del 102 estuviera abierta o ahí se asomara el vecino que resultó infectado. Pero dicen que la mente es más rápido que los hechos y temimos más contagios, y debimos recordar que el del 102 pocas veces se asomaba y quien sabe si lo hizo ya estando enfermo, y de haberlo hecho, si tomó o no precauciones, entonces no podíamos esperar lo peor.

En contraste, la misma mente que temió lo peor, por un lado se alegró de que quien enfermó, por lo menos no usaba el minielevador.

QUEJAS POR QUÉ NO HUBO AVISO

Después de conocer la noticia, algunos vecinos expresaron su molestia en el chat. "¿Por qué no se nos había avisado?", y otros se preocuparon por la familia del difunto. Siendo franco, yo no lo ubicaba. Los primeros meses no nos topábamos con casi nadie en el pasillo o en el minielevador.

Pero desde este año la situación cambió. Incluso una señora con una curiosidad insaciable se pone a platicar con el guardia y la vemos seguido en la recepción, en el pasillo o fuera del edificio. Pero usa cubrebocas. Otro vecino salía a dar paseos con su perro y se ponía a fumar afuera del edificio. Pero desde que sucedieron muchos casos en la ciudad, en diciembre, comenzó a usar cubrebocas incluso dentro del edificio.

Pese a los reclamos de vecinos de que no se nos había avisado, estos no escalaron luego de que el administrador anunció que ya había contactado a la empresa sanitizadora para que rociara con líquido los pasillos y las escaleras y el mini elevador.

El equipo sanitizador fue al otro día. Eran dos hombres que portaban un traje blanco de cuerpo entero y cargaban unos tanquecitos como de los vendedores de café que hay en las oficinas de gobierno. Llegaron y echaron líquido. Eran muy ruidosos ya que para expulsar el sanitizante tenían un motorcito cuyo trakatraka hacía difícil olvidar que su sanitización ocurría después del fallecimiento de una persona.

La administración pidió tomar precauciones para evitar otro caso.

"ES MUY IMPORTANTE en el supuesto de haber otro caso de covid en el edificio o en el futuro, se avise a la administración con la finalidad de aplicar protocolos preventivos y compartirles información correspondiente cuando se comparte la vivienda con una persona que presenta este virus, recuerden que el cuidarnos de esta pandemia es un trabajo de equipo entre todos", se leía en el mensaje que la administración envió a todos.

Después, en la noche de ese domingo, en el informe que día a día sube la jefa de Gobierno, nos enteramos que esa jornada hubo 33 fallecidos, una cifra de las más bajas que recuerdan a octubre, uno de los meses con menos fallecidos en esta metrópoli.

Pero no pudimos evitar pensar que uno de los 33 fallecidos era el de nuestro edificio.

fmma