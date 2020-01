Universitarios y la UNAM son víctimas de violencia, afirma la universidad

La Universidad Nacional Autónoma de México y los universitarios no son violentos, sino víctimas de la violencia que se genera en México, aseguró Néstor Martínez Cristo, vocero de la UNAM.

En entrevista con La Silla Rota, Martínez Cristo aseguró que las instalaciones de la institución educativa están inmersas en un contexto nacional donde ocurren muchos delitos y violencia.

Aseguró que en 15 años se han registrado 193 carpetas de investigación, en poder de la Fiscalía General de la República, por hechos delictivos cometidos dentro de las instalaciones de todo el país.

Es decir, que se ha registrado poco más de una denuncia por mes de delitos federales en la UNAM en quince años. "Eso no refleja una institución violenta".

"La UNAM nunca ha negado que existen problemas de delitos que se cometen dentro de la universidad. Vive en un contexto nacional: si en el país y la ciudad se vende droga, ¿por qué en la UNAM no va a ocurrir?", explicó el vocero de la institución.

"La UNAM dedica muchos esfuerzos a la capacitación del personal en la medida de sus posibilidades. La UNAM no tiene policía, no tiene cuerpo de vigilancia; está diseñada como una institución educativa. No le pidan que sea procuraduría y persiga delincuentes. La UNAM es víctima, no generadora de violencia", añadió.

Asimismo, aseguró que existe apoyo coordinado entre autoridades capitalinas y mexiquenses con la universidad, pues es donde mayor número de universitarios transitan. "A veces es insuficiente (el apoyo) y hay que volver a jalar los hijos, pero en general funciona bien".

(Mauricio Oblea)