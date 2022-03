Universidad particular mantiene en incertidumbre a egresados durante la pandemia

Naucalpan.- Por el retraso en la entrega de documentación escolar que afectan a cientos de estudiantes de la Universidad Mexicana plantel Satélite, padres de familia se inconforman debido a que con ello no sólo afecta la vida académica de los egresados sino que ven limitados sus posibilidades de desarrollo profesional.

Gil es un estudiante de la Universidad Mexicana plantel Satélite "mi certificado lo recibí después de dos años, después de estar presionando, lo ocupaba para mi proceso de titulación que al fin finalicé", explicó un joven egresado de esa institución.

Como él, decenas de egresados han visto retrasados sus planes y proyectos académicos por cuestiones burocráticas de la institución referida, "no solo basta con concluir tus estudios, tienes que iniciar trámites que te retrasan, no se si sea un asunto de negligencia, pero creo que eso ha caracterizado a esa institución de educación superior", explica Mónica.

La Universidad Mexicana es una institución de educación superior privada, que cuenta con planteles en Polanco, Satélite y Cuautitlán Izcalli.

Este fin de semana las instalaciones de la Universidad Mexicana plantel Satélite fueron cerradas y colocados sellos de suspensión, afectando a cientos de estudiantes que desde el viernes no tuvieron acceso a sus actividades.

Consultado al respecto personal administrativo de servicios escolares confirmó el cierre de las instalaciones solo por unos días, "este lunes reanudamos las actividades de manera presencial y sólo fue un asunto que solucionaron las autoridades escolares de forma inmediata", explicó una persona de servicios escolares.

Un grupo de estudiantes de carreras como Relaciones Comerciales Internacionales y otras, quienes concluyeron sus estudios desde hace dos años no han sido notificados en relación a su proceso de titulación.

Georgina Medina, es una vecina de El Molinito, "mi hijo estudió en la Universidad Mexicana, terminó su último sus estudios a principios de 2020, pero al igual que sus compañeros no sabemos que va a ocurrir con ellos, porque en absoluto nadie les dice nada en Servicios Escolares, no queremos pensar que por la pandemia pasaron por alto sus estudios y no vaya a ser que no se los quieran reconocer ahora".

La señora Juana Saldaña explicó que su hijo estudio Relaciones Internacionales también, "no tenemos nada de comunicación con la escuela y hay mucha incertidumbre en relación de qué va a pasar con cientos de estudiantes de los años 2020 y 2021 que egresaron de la Unimex Satélite".

De acuerdo con ambas madres de familia, la situación que viven por la incertidumbre del qué va a pasar con la documentación y trámites de término de la carrera, podría llevarlos a interponer quejas ante la Secretaría de Educación Pública por incumplimiento de programa escolar. Y ante la Profeco, debido a que pagaba por años sus cuotas escolares de manera puntual, "eso sí, cuando nos retrasábamos un solo día te imponían recargos por 300 pesos".

Gil el joven egresado explicó que para recuperar el certificado de terminación estuvo acudiendo y llamando continuamente por dos años, "finalmente pude hacer mi trámite para titularme, tiene dos opciones examen de conocimientos y una investigación tipo tesina, el primero de un costo de 2 mil pesos y el segundo de 9 mil, pero fue todo un triunfo terminar los procesos de tramites tras trámites", dijo.

De acuerdo con la SEP el número de universidades públicas ha registrado un incremento desde las últimas dos décadas, las cuales tienen que validar en algunos casos ellos, o las universidades públicas como la UNAM, el Politécnico o la UAEM.

Desde los últimos años la SEP ha revalorado cada institución de educación universitaria privada, y de no cumplir con planes educativos marcados por los reglamentos, se niega la revalidación, lo que puede hacer entrar en apuros a los colegios.

CRECIMIENTO DE UNIVERSIDADES EN VALLE DE MÉXICO

En México, hasta hace algunos años había unas dos mil universidades privadas, cuando en la década de los noventas sólo se contaba con 358, actualmente en la Zona Metropolitana del Valle de México existen por más de 400 universidades públicas, las cuales para operar, deben tramitar un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), ante la SEP, los gobiernos estatales y algunas universidades autónomas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en el caso del Estado de México la UAEM.

Cada universidad es sometida a una evaluación o "un proceso de mejora continua en busca de excelencia", que corresponde a instancias externas como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Académicos como Carlos Muñoz Izquierdo y Marisol Silva Laya, de la Universidad Iberoamericana, explican que el crecimiento de las universidades privadas ha ido de la mano con el aumento en el número de jóvenes rechazados por las instituciones públicas.

En ese contexto de demanda de educación superior, señalan en un estudio de académicos de la Universidad Iberoamericana que las nuevas universidades han abierto sus puertas, con colegiaturas menores que las instituciones de mayor antigüedad y prestigio y con carreras ligadas principalmente a las Ciencias de la Administración, o carreras más comunes como Derecho, Psicología y Comunicación, pero escasean las ligadas a ciencias exactas o de la salud.

Ha trascendido que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Delegación Tlalnepantla, ha recibido quejas por cobro de cuotas escolares sin prestar los servicios que ofrecen a los estudiantes, aunque no se precisa nombres de las instituciones.





