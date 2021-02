Unión Tepito traslada droga en el Metro; utilizan a menores como "tapadera"

“Aprovechan que no hay inspecciones, que no hay detectores para revisar paquetes pesados y además están coludidos con varios jefes de estación. En cada estación vas a ver que tienen halcones que vigilan cuando se hacen traslados para que no suceda nada. Todos ellos se identifican como integrantes de la Unión Tepito”, explicó personal de seguridad del STC a Excélsior.