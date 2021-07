Una tragedia evitable: el ataque de jaurías en Edomex

NICOLÁS ROMERO.- Mujeres, niños y personas adultas mayores, han sido víctimas de jaurías de perros, que en distintos municipios de la entidad mexiquense las han atacado, causando muerte y terror entre los pobladores.

Así ocurrió en el municipio de Chiconcuac el 20 de julio de este año, donde un hombre de 34 años de llamado Saúl, murió tras haber sido atacado por una jauría de perros, que con anterioridad, ya los vecinos los habían denunciaron con las autoridades locales, pues los canes atacaron a varias personas, en días previos.

Los vecinos de Chiconcuac denunciaron entonces la existencia de un grupo de unos 30 perros que deambulan por las inmediaciones del mercado municipal Benito Juárez, y que han provocado inquietud entre la población, como lo dijo en su momento José Antonio Venado, vecino de la cabecera municipal y quien informó que días antes ya habían mordido a niño, luego a otra persona y por la noche le tocó al vecino de 34 años.

Familiares de Saúl, en es ocasión culparon a las autoridades municipales encabezadas por la presidenta municipal Catalina Velasco Vicuña, de negligentes al no actuar con prontitud para erradicar a la jauría de canes, pese a que sabía del peligro que representan.

En otro caso un niño de niño de 7 años murió en Chalco, apenas hace un par de semanas, luego de que perros pitbull atacaron a Eleazar, en su propio domicilio, de la calle Olivo, esquina Prolongación San Sebastián, colonia El Naranjo, de este municipio cuando sus padres salieron a realizar unas compras de víveres.

Los padres habían dejado al menor dormido en su habitación, pero cuando volvieron el menor estaba tendido en el suelo con marcas de lesiones profundas en el cuerpo, y los perros pitbull tenían sangre en sus hocicos.

Pero en el municipio de Tlalnepantla también se tiene otro antecedente: en el 2013 en los campos de El Hoyo, en los Reyes Ixtacala, hombre de 61 años de edad fue atacado por un grupo de perros mientras cruzaba, debido las heridas murió en el lugar sin que nadie lo asistiera, debido a que la zona se encentra alejada de las zonas habitacionales.

En esa fecha personal de Protección Civil con integrantes del Antirrábico Municipal acudieron a la zona en busca de los perros y capturando a 10 animales.

En el municipio de Tecámac el 28 de enero de 2019, una jauría de unos 15 perros atacó y mató a una mujer de 34 años en el fraccionamiento de Los Héroes Tecámac. La Fiscalía del Edomex solicitó a la Dirección de Bienestar y Salud Animal del municipio de Tecámac hacerse cargo de la jauría y recogerlos.

En un principio se pensó que podía tratarse de un feminicidio, pero al revisar las cámaras de video vigilancia de la zona, las autoridades encontraron que las 10:50 horas del lunes 28 de enero, la víctima huía corriendo y detrás de ella a un grupo de perros que la alcanzaron, la tiraron, y la mordieron hasta que quedó sin vida.

El 6 de octubre de 2020 en la colonia Libertad del municipio de Nicolás Romero, una mujer de 88 años de edad fue atacada por dos perros pitbull, que le causaron heridas múltiples en diversas partes del cuerpo. La mujer fue hospitalizada con vida, pero grave por las heridas ya que le cercenaron gran parte del cuero cabelludo y le causaron diversas lesiones profundas en los pies.

Y en un caso más reciente ocurrido el martes por la noche, en ese mismo municipio de Nicolás Romero, una mujer de la tercera edad fue atacada por 3 perros pitbull, quienes le causaron heridas en los pies y en consecuencia falleció en el lugar. Los hechos ocurrieron en Progreso Industrial en una unidad habitacional.

En este caso una mujer de la tercera edad fue atacada por 3 perros, la mujer murió en el lugar y los vecinos alcanzaron a uno de los perros, lo ataron y lo mataron asfixiándolo con un lazo en el cuello, los otros dos animales huyeron del lugar sin que hayan sido capturados hasta ahora.

Una mujer de la tercera edad falleció luego de que 3 perros la mordieran en distintas partes del cuerpo, el hecho ocurrió en una unidad habitacional del pueblo de Progreso Industrial, por la salida a Villa del Carbón.

Informes de los vecinos indican que por la noche del martes se escuchó en la parte baja de la unidad habitacional Villas del Bosque, 3 perros al parecer rottweiler.

Al percatarse la mujer yacía en el piso y al menos uno de los perros fue atado con un lazo hasta que dejó de respirar.

Un vecino escribió "varios perros atacaron hasta matar a una abuelita". y hasta el momento únicamente se supo que la mujer era abuelita de un vecino de nombre Jesús, que casi siempre andaba con ella.

Trascendió que de los vecinos no se acercaron a ayudarla por el temor a los perros.

Mientras que uno de ellos fue sacrificado, dos más al parecer andan libres en la zona y no han sido localizados. Se desconoce si los perros tenían dueño o eran callejeros, y si tienen dueño ahora lo niegan tras lo ocurrido.

El lamentable hecho sucedió frente a la gasolinera en la parte baja de los departamentos.

Paramédicos que que llegaron al lugar verificaron que ya no tenía signos vitales, no obstante se destacó que las lesiones no pudieron causar la muerte de la mujer y no descartaron el paro cardíaco tras la impresión.

Al lugar y en la media noche llegó el personal de la Fiscalía Regional de Justicia para levantar evidencias y ordenar el traslado del cuerpo al SEMEFO donde se determinará la verdadera causa del fallecimiento.

fmma