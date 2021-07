Una jauría mata a mordidas a un joven afuera de un mercado en Edomex

CHICONCUAC.- Un aparente ataque de perros terminó con la vida de un hombre esta tarde en el municipio de Chiconcuac, al oriente del Estado de México.

La víctima, identificada como Saúl Rodríguez, presuntamente caminaba por el mercado Benito Juárez cuando la jauría comenzó a morderlo.

De acuerdo con paramédicos, el hombre de 36 años registró lesiones severas a la altura del cuello, y aunque recibió atención especializa en un hospital, falleció horas más tarde.

El deceso fue confirmando por la sobrina de Saúl, Katia León Rodríguez, quien comunicó la muerte de su tío a causa de las lesiones que le provocaron los animales.

"Hoy desafortunadamente perdió la vida mi tío Saul Rodríguez, a causa de ser atacado por una jauría de perros en el mercado municipal de "Chiconcuac" a la altura de los tejados", indicó.

Antes de la muerte de Saúl, otro joven también fue atacado por varios perros en las inmediaciones del mercado Benito Juárez

Afirmó que hasta el momento las autoridades dedicadas a la protección y bienestar animal locales y estatales no han realizado las gestiones para dar con el paradero de los canes.

"¡Esta vez fue mi tío, podemos ser todos y no es justo que las autoridades no hagan nada al respecto! No tiene por qué pasar una tragedia para que actúen", escribió en su red social.

De acuerdo con los amigos de la familia, recientemente otro joven también fue atacado por varios perros en las inmediaciones del mercado Benito Juárez, donde mordieron a Saúl.

"Me mordieron unos perros en el mercado en Chiconcuac, la verdad casi me matan quisiera informar a protección civil y a la presidencia que hagan algo por favor", indicó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información respecto al paradero de los animales y sobre las gestiones para su localización.





(SAB)