Una donación de sangre puede salvar la vida de cuatro bebés

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, la doctora María Rosa Macedo Evaristo, jefa de Pediatría del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 en Tlalnepantla, que tiene anexo el Banco de Sangre del IMSS Estado de México Oriente, llamó a los mexiquenses a donar sangre, garantizándoles un entorno seguro en instalaciones que no son de atención COVID-19, ya que se sanitizan de manera frecuente.

La especialista explicó que hacer la transfusión a un recién nacido es más complicado, porque no se puede hacer en la misma cantidad que en un adulto.

"La donación de 450 mililitros de sangre arroja aproximadamente un cuarto de litro de plasma, que se subdivide en cuatro porciones de 60 mililitros. De esta manera, solo se toma la porción a aplicar a los recién nacidos en insumos especiales, y las demás porciones se ocupan por igual, no se desperdicia nada", explicó

Es decir, una donación puede dividirse hasta en cuatro partes y beneficiar al mismo número de niños recién nacidos, a través del método de fraccionamiento.

La doctora detalló la importancia de la donación fraccionada para niños en el Banco de Sangre de Tlalnepantla, ya que en el HGO anexo, nacen alrededor de 12 niños al día y uno de ellos es prematuro. "Estos pequeños normalmente necesitan transfusión sanguínea una o dos veces al día", añadió.

Explicó que la sangre para ellos no debe ser mayor a cinco días después de donada y que este método les beneficia enormemente, porque se reducen las posibilidades de que exista en el futuro alguna alergia. Dijo que en la sangre fraccionada se evita de mejor manera la hemólisis (destrucción de glóbulos rojos) e incompatibilidad, lo que beneficia la creación de antígeno que desencadena la formación de anticuerpos y causa una respuesta inmunitaria.

La doctora Macedo indicó que, en una ocasión, un menor requirió 12 transfusiones y de no haber contado con las fracciones, las tomas restantes hubiesen sido desechadas luego de cada evento.

"Afortunadamente, contamos con todos los recursos en favor de los menores derechohabientes, para aprovechar al máximo una donación".

Afirmó que, para una mejor atención, el proceso de donación es totalmente electrónico; se utiliza material nuevo, estéril y desechable para cada persona, e insistió en fomentar una cultura de la donación, ya que "no solo los menores reciben el beneficio, sino todos los pacientes que requieren un poco de esperanza de vida. El Banco de Sangre es un área que colecta esperanza de vida y salud", enfatizó.

Los requisitos básicos para donar sangre son: presentar identificación oficial vigente con fotografía; tener entre 18 y 65 años y un peso mayor a 50 kilos; ayuno mínimo de 4 horas; no haber presentado gripe, tos diarrea o caries dental, en los 14 días anteriores.

Asimismo, no haber consumido medicamentos en los 5 días anteriores; no haberse vacunado en los últimos 30 días, u operado en los últimos 6 meses; no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes de la donación, y no estar embarazada, ni durante los siguientes 6 meses al parto.

Para mayor información de los requisitos y realizar una cita, comunícate al Banco de Sangre Tlalnepantla al teléfono 55654200 extensión 51357, o acude a la unidad ubicada en Avenida Morelos #47, Colonia San Javier, Tlalnepantla, Estado de México.