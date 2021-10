Una caja de galletas, la nueva esperanza para niños con cáncer del Valle de México

Nezahualcóyotl.- Una caja de galletas se ha convertido la principal esperanza de vida para 88 niños y adolescentes enfermos con cáncer en el Valle de México y el interior del país.

Se trata de la iniciativa "El galletón", evento con el cual organizaciones sociales y vecinos de municipios como Nezahualcóyotl, en el Estado de México, pretenden reunir fondos en beneficio de estos pacientes.

De acuerdo con José Manuel Betancourt, la colecta surgió luego de que su hijo Axel, logró superar el cáncer con ayuda de activistas y organizaciones sin fines de lucro dedicados al apoyo de familias y pacientes con esa enfermedad.

"Mi hijo fue diagnosticado con leucemia en 2013 a los tres años, de ahí pasó tres años y medio en tratamiento y en hospitales y después de eso gracias Dios ya tiene seis que está solamente bajo observación, pero fue en gran medida por el apoyo de la sociedad", explicó.

Narró que durante el tratamiento, los doctores suministraron un medicamento erróneo al pequeño Axel "y es cuando mi hijo se empezó a hinchar y a poner sus ojos en blancos y nada más me decía ´papá, me arde´"

"En ese momento me derrote y me encomendé a Dios y dije que si era su voluntad dejármelo lo hiciera, y fue cuando creció mi fe y vimos que reaccionó muy bien días después, entonces supe que me lo dejó por una razón y aquí estamos"

El proyecto es impulsado por la organización Cre@, galletas con causa y la sociedad civil Proayuda a niños con cáncer, Luz de vida", quienes actualmente apoyan a 88 familias que cuentan con algún menor de edad con cáncer.

"La fundación no solamente apoya a tratamiento, sino también en despensas y pasajes ya que desafortunadamente es muy costosa la atención de estas enfermedades y uno de esos fuimos nosotros que ahora queremos apoyar a las demás familias", dijo.

Y es que como ejemplo de lo costoso que representa para las familias recibir atención médica oportuna está el de José Manuel, quien pasó de contar con varios locales dedicados a la venta de café y pan en la Central de Abastos a deudas y falta de empleo.

"Deje de ir a mis negocios y cayeron por la misma necesidad de ir a los hospitales para la atención de mi hijo y me tuve que endeudar porque el tratamiento es carísimo y dejas de generar recursos".

Ahora con su experiencia en las ventas y el manejo de repostería impulsó el movimiento denominado "El galletón", cuya meta es vender más de mil cajas para recolectar fondos que serán entregados en el primer bimestre del 2022 a los pacientes y sus seres queridos.

Las galletas van desde los 3 pesos, hasta cajas completas con 120 piezas por un costo de 365 pesos. Incluso, como incentivo se organizó una rifa entre los compradores para regalar un viaje a Acapulco, todo pagado, y una pantalla de 50 pulgadas.

El evento final se llevará a cabo el próximo 15 de febrero de 2022, Día Internacional del cáncer infantil. La venta de las galletas se realiza a través de la cuenta de Facebook"Creadas para ser ricas", en WhatsApp 5516145850 y en el local físico localizado frente al Parque del Pueblo, entre las calles Rio Blanco y Bondojito, de la colonia Vicente Villada en Nezahualcóyotl.

fmma