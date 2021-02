Un mes después, policías vinculados con narco son suspendidos

Los agentes de Investigación, Abraham Villamil Salas “El Kaver” y Aldo Ramírez Veloz, relacionados con la banda de narcomenudistas de Juan Balta en Iztacalco, fueron ya suspendidos de sus labores operativas.

Fuentes de la Procuraduría capitalina informaron que ambos están en trabajos administrativos mientras se llevan a cabo las pesquisas internas para confirmar o descartar que exigieran cuotas a narcos a cambio de protección.

La Silla Rota dio a conocer dos audios donde “El Kaver” alerta a un narcomenudista de Juan Balta sobre un operativo, al tiempo que le exige seguirle pagando cuotas.

Un diálogo ocurrido a mediados de junio, entre el agente Villamil y “El Chato” un distribuidor de drogas de Iztacalco que trabajaba para Juan Balcázar “El Balta” actualmente preso.

El meollo del asunto es que el dealer no quiere darle más sobornos porque a este y a su grupo ya no les corresponde Iztacalco, por lo cual pretende sobornar a otros, a lo que el servidor público le señala que el está en Dirección y que su jerarquía supera a los de la zona.

-“Ya voy para allá; llámale al sector (de PDI) y diles que hay una pinche patrulla parada ahí donde vendes droga y quiero ver quién va y me quita”, se oye en el audio a “El Kaver".

-“Jefe, yo te digo, yo no quiero ser cochino tampoco, al chile no quiero hacer cochinadas como las que quieres hacer tú”, contesta el narcomenudista identificado como “El Chato”, el cual agrega: "la situación es porque ustedes ya no están ahí jefe (en Iztacalco) y nosotros tenemos que entrarle (con dinero) para que la gente (los policías) no nos moleste y no haya ningún problema, hace unos días cayeron y ¿por qué no nos hicieron paro ustedes? Si se les estaba dando (dinero)”.

El agente Villamil ya había sido detenido junto con 12 policías de investigación en mayo de 2012, luego de que fueran acusados de extorsionar y secuestrar a dos comerciantes de la alcaldía Venustiano Carranza, conta en el expediente FSP/T3/1058/12-05.

Desde que entonces, la Procuradora Ernestina Godoy ordenó una indagatoria, más tarde integrada bajo el expediente CI-FSP/B1C/D/18294/10-2019, el cual incluye a Aldo Ramírez Veloz, compañero del “Kaver” y que podría alcanzar al comandante Pascual Quintero, quien tenía bajo su cargo al par de elementos.

“Las personas que están sujetas a investigación son aquellas señaladas de dar protección a integrantes de grupos delictivos con presencia en Ciudad de México, por ese motivo fueron separados de sus funciones y ya existe una carpeta en la Fiscalía de Servidores Públicos por posibles conductas ilícitas, además de contar con procedimientos administrativos previos por el Consejo mide Honor y Justicia”, sostuvo Ulises Lara, vocero de la PGJ.

