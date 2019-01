Un domingo sin gasolina, así el día 6 de desabasto en la CDMX

REDACCIÓN 13/01/2019 03:32 p.m.

A casi una semana de reportado el desabasto de gasolina en la capital del país, las calles de la Ciudad de México (CDMX) continúan albergando las largas filas de automóviles en las gasolineras en espera del suministro de combustible.

Una estación de servicio ubicada en Anaxagoras y Torres Adalid, en la colonia Del Valle, se reporta cerrada. Sin embargo, no hay filas de autos a la espera, ya que se le ha avisado a la gente que hoy no habrá combustible.

La gasolinera es resguardada por la Policía. De acuerdo con un agente, su presencia obedece a que luego los clientes se enojan debido a que no falta quien quiera colarse en la fila.

#VIDEO Gasolinera de Anaxágoras y Torres Adalid, en la Del Valle, está cerrada. Hay fila para entrar a la estación y la Policía para evitar peleas entre clientes. Más info: https://t.co/0dPOO2Xe70 pic.twitter.com/9JIDrpVeHN — La Silla Rota (@lasillarota) 13 de enero de 2019

"En Central de Abastos, no tenemos clientes, productos sí"

En división del Norte y Cuauhtémoc otra estación de servicio de Pemex, se reporta sin combustible. Una pipa les surtió a la una de la mañana y a las 11 ya se les había acabado. Desconocen a qué hora llegue la nueva pipa.

En División del Norte y Cuauhtémoc la estación de Pemex no tiene combustible. Una pipa les surtió a la 1 am y a las 11 am se quedaron sin combustible. Más info: https://t.co/lWFR1CWdvo pic.twitter.com/qBdhUWfUte — La Silla Rota (@lasillarota) 13 de enero de 2019

Asimismo, en Ángel Albino Corzo dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero una gasolinera reporta que el hidrocarburo surtido por una pipa duró alrededor de tres horas. No obstante, la fila de vehículos comenzó desde el día sábado a las 14:30 horas.

Personal de la estación refiere que es la única pipa que se enviará y que hasta el día de mañana volverán a trabajar.

LEA TAMBIEN En sexto día de desabasto se reporta una vacía CDMX En las imágenes compartidas el Centro de Información Vial de la CDMX se aprecia una ciudad casi vacía en las primeras horas de este 13 de enero

LEA TAMBIEN Este es el valor del huachicol, según AMLO De acuerdo con AMLO los recursos perdidos por el huachicol servirían para programas sociales de apoyo a los adultos mayores y jóvenes desempleados

LEA TAMBIEN Aumentan pasajeros en líneas 1, 3 y 7; piden más taxis Usuarios de la Línea 3 subieron a redes sociales fotos de estaciones como Deportivo 18 de Marzo, atestadas de gente, lo que causó demoras

djh