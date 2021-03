Un año después del cierre, fieles regresan a santuario de Chalma

OCUILAN.- En su primer fin de semana de reapertura, luego de que se mantuvo cerrado poco más de un año por la pandemia covid-19, el Santuario de Chalma, ubicado en el municipio de Ocuilan, registró una regular visita de creyentes católicos, quienes solo pudieron estar dentro del recinto cinco minutos para dar gracias al Señor de Chalma por los favores recibidos en el último año, o bien, para cumplir una manda que hicieron ante la imagen venerada.

Lo que caracterizó esta reapertura del Santuario del Señor de Chalma, fue el orden y la limpieza con que lucio este templo considerado como el tercer más visitado del país, luego de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México y el Santuario de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco.

A decir del señor Vicente Moreno Ovando, originario del municipio de Almoloya de Juárez, salió de visita con toda su familia para desestresarla un poco luego del confinamiento que han tenido por la pandemia del nuevo coronavirus.

Filtro sanitario en la entrada al Santuario de Chalma

"Está bonito y está tranquilo el lugar, nos venimos a distraer un poquito con estos niños, porque pues con la enfermedad que hay está un poquito difícil y ellas tuvieron tantito tiempecito para desahogarnos del estrés. Gracias a que todos le hemos echado ganas y también a que nos hemos quedado en casa, pero ahora sí hubo esta pequeña oportunidad venimos a distraernos un poquito", comentó contento.

Al encontrar a la señora Jenny Jiménez Ayala, quien viajó desde su natal Nezahualcóyotl, coincidió con el señor Vicente, de que el Santuario del Señor de Chalma, luce "muy bonito, vengo en familia, no hay mucha gente, no está muy así, ya una vez vine pero no me metí al agua, ahora vengo a conocer y a comer, a meterme al agua, esto está bien porque ya estamos así como estresados de tanto encierro y así ya empezamos a agarrar carrera nuevamente, se sale de lo cotidiano, recomiendo a la gente que visiten Chalma, está muy padre la experiencia y la convivencia".

Se retiraron las bancas al interior para evitar que los feligreses se aglutinen

Como parte de los protocolos de sanidad, el santuario que pertenece de manera religiosa a la Diócesis de Tenancingo, cuyo Obispo es Raúl Gómez González, mantiene orden de los visitantes y limpieza de su atrio que se mantuvo despejado de vendedores ambulantes, mientras que antes de la entrada principal las autoridades religiosas pusieron un arco sanitizador, para luego, ya en la puerta principal regalar gel antibacterial.

Una vez que se está dentro de la iglesia del Señor de Chalma, fueron retiradas decenas de bancas para tener espacio suficiente y que la feligresía no se aglutine, ya que solo se maneja un cupo de 30 por ciento, como lo estipula el color naranja del semáforo epidemiológico del Estado de México.

Ya en la altura del altar principal, luce la figura venerada por millones de personas, quienes hacen oraciones y rezan, al tiempo en que piden algún milagro que mejore su vida, o simplemente van a cumplir una manda de hace años.

Los dos religiosos que cuidan el orden al interior del lugar, calculan cinco minutos para comenzar a retirar a los feligreses y dar paso al resto, con el objetivo de que no haya aglomeraciones que puedan derivar en contagios de la covid, es decir, se cumplen los protocolos acordados la semana pasada entre autoridades estatales, municipales y eclesiásticas, pues de ello depende que el recinto continúe abierto también para detonar nuevamente la actividad comercial de los lugareños.

Ya al salir del Santuario del Señor de Chalma, sobre las angostas calles empedradas, decenas de comerciantes venden sus artesanías echas en madera de la región, como figuras de Cristos y de Nuestra Señora de Guadalupe de distintos tamaños, así como una gran variedad de dulces hechos por los mismos lugareños.

Durante esta época de cuaresma y en la semana mayor de Semana Santa, se estima que la afluencia de personas al Santuario del Señor del Chalma, es de hasta un millón, lo que beneficia a prestadores de servicios de Ocuilan y Malinalco, como son los hoteleros, taxistas y guías turísticos.





(Sharira Abundez)