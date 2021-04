Un año de mudarnos de vivienda y de vida

Dicen que las mudanzas y los divorcios son de las cosas más estresantes que se hacen en la vida.

No me he divorciado, pero sí me mudé hace un año y fue muy estresante. Aunque era el inicio de la pandemia de coronavirus, hubo varias complicaciones, desde conseguir cajas de cartón que consideráramos limpias y seguras, pues entonces aún no se sabía que difícilmente se podía adquirir la covid-19 por tocar algún objeto, algo que ahora los expertos dicen que sí puede pasar pero con muy pocas posibilidades.

Pero entonces no lo sabíamos y no quisimos ir a una tienda por cajas, sino que las compramos en una especializada en eso, pero nos salieron mucho más caras.

Luego, para conseguir el servicio de mudanza, lo primero que verificamos es que los mudanceros usaran cubrebocas. Aseguraron que sí y cumplieron con esa restricción sanitaria. Fueron muy rápidos en acomodar las cosas en el nuevo departamento.

Como ya era mediados de abril, sudaron la gota gorda, y decidimos comprarles un refresco de esos de 3 litros. Pero en lugar de ofrecerles vasos de vidrio, usamos unos desechables para deshacernos de la posibilidad de que el virus se alojara en una orilla. Nuestra paranoia se reía de nosotros.

A diferencia de unos años atrás, cuando nuestras familias nos ayudaron a desempacar electrodomésticos, muebles, trastos, discos y libros, esta vez no se los pedimos ni ellos se ofrecieron, y nadie lo tomó a mal. Nadie quería pensar en la posibilidad de contagiarse. Pero eso implicó que desempacar se convirtiera en una labor hormiga durante varios días. Los extrañamos mucho, por el cariño que les tenemos y porque nos hizo falta su ayuda.

Llegar al departamento recientemente arrendado, dio un vuelco a nuestra forma de salir. En el otro en algunas tardes o noches entre semana salíamos y los fines los usábamos para ir a Coyoacán, a Tlalpan, al Centro Histórico, o ir al super, o simplemente ir al mercado sobre ruedas a disfrutar de una barbacoa de Hidalgo, unas carnitas estilo Michoacán o unos huaraches dorados y crujientes con un bistecito arriba.

Pero al llegar al nuevo depa, el encierro era necesario. Durante abril y mayo decidimos ir al mercado sólo cada 15 días, entonces llegábamos con bolsas pesadísimas llenas de fruta, carne, abarrotes y como no, desinfectantes y cubrebocas. Nos quitábamos los zapatos y los dejábamos afuera, algo que vimos que hacían nuestros vecinos y que en principio nos pareció exagerado, pero al final los imitamos. Y después desinfectábamos todos, lo que a veces aceleraba la descomposición de las frutas y verduras.

Afuera, nos tocó ver el acordonamiento de la mayoría de las puertas del mercado, y evitábamos a los vendedores que no llevaban cubrebocas, y notábamos si alguno de ellos se ausentaba y pensábamos lo peor. Afortunadamente, solo supimos de uno que enfermó y ahora aún vende sus flores.

También dejamos de pedir alimentos a domicilio, por lo menos durante los primeros 3 meses. Nada de pizzas, sushi, tortas o comida china. Para mi fortuna, mi esposa tiene un sazón privilegiado.

Ante nuestra falta de salidas, para distraernos comenzamos a ver series y películas. Entonces éramos muy selectivos. Pensábamos que saldríamos pronto, pero ya después fuimos más abiertos. No hubo reuniones para festejar nuestros cumpleaños, pero nuestra amiga Carmen se adaptó pronto y nos mandó por mensajería nuestros regalos. Fueron un bálsamo, como nuestras reuniones virtuales con nuestra familia.

Aunque inicialmente salíamos poco, al paso de las semanas comenzamos a disfrutar de la zona: una panadería rica donde primero comprábamos con temor pero después comenzamos a ir más frecuentemente. Un parque que al inicio evitábamos por los corredores que no llevaban cubrebocas, pero después los evitábamos, e íbamos por gozar de su sombra y a ratos su quietud. Una pizzería de barrio que le da la vuelta a varias de franquicia, y el Metro a dos cuadras.

Ya nos adaptamos, sin embargo debemos reconocer que nuestros planes no incluían mudarnos. Pero la dueña del anterior departamento se presentó una tarde de marzo para decirnos que su hija se iba a mudar ahí. Ni modo de decirle que no. Luego descubrimos que en realidad quería rentarlo y aumentar su costo a precio inmobiliaria. Un año después, sigue vacío.

