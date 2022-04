UAEMéx cambia su sede de vacunación contra Covid por falta de agua

La Universidad Autónoma del Estado de México se sumó a la mega jornada de vacunación contra la Covid-19 que se lleva a nivel nacional, por lo que para este jueves dispuso dos sedes en Toluca; sin embargo, la falta de agua en Ciudad Universitaria generó cambios de última hora.

Fue el martes por la noche cuando se anunció que se cancelarían las clases presenciales en CU, al poniente de la capital mexiquense, debido a que no se cuenta con el servicio de agua, aunque el trabajo administrativo siguió de manera normal.

El desabasto

A través de un comunicado, la autónoma mexiquense señaló que se presentó un problema de desabasto en la zona poniente de la ciudad, por lo que suspendió clases presenciales hasta nuevo aviso.

Al respecto, el ayuntamiento de Toluca descartó la situación y se señaló que la suspensión en el servicio se debe a la reparación de una bomba, por lo que el suministro de agua potable ya fue normalizado.

La vacunación

Las puertas de la Universidad Autónoma del Estado de México se abrieron este jueves para sumar el esfuerzo a la mega jornada de vacunación contra Covid-19 que se lleva a cabo en el Estado de México, enfocada principalmente a atender a los adultos mayores que no han completado su esquema.

Pese al cambio de sede, la respuesta de la sociedad en general fue favorable, pues tan sólo en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la autónoma mexiquense se aplicaron más de 200 dosis del biológico de AstraZeneca.

(Foto: Fernanda García)

"Hay un servicio muy bien realizado, me dio mucho gusto que me permitieran a la universidad participar en esta importante labor, me da tristeza que hasta ahorita hallan dejado que participara, debió ser desde el principio. Tienen los mejores recursos y de que evidentemente con la evidencia que hoy nos están dando, el mejor servicio nos lo están dando, proporcionando en rapidez, en limpieza y organización del evento", señaló Heriberto Gutièrrez, quien acudió a completar su esquema, ya que la primera dosis que recibió fue Cansino.

Dedicado a la docencia, para Heriberto poder acceder a la dosis de refuerzo se traduce en poder continuar con su profesión de manera presencial sin ponerse en riesgo y también manteniendo seguros a sus estudiantes.

En estos módulos se están aplicando primeras y segundas dosis, así como la de refuerzo, por lo que se solicita a los interesados llegar con identificación oficial, su formato de registro en la página mivacuna.salud.gob.mx y, en caso de haber sido vacunados antes, el comprobante de la aplicación.

Las sedes de la clínica multidisciplinaria y del edificio Central de Rectoría sólo estuvieron disponibles este jueves, sin embargo, a partir del lunes podrán acercarse a 21 espacios universitarios las personas mayores de 18 años que busquen completar su esquema y tengan más de 4 meses con la última dosis.

(Foto: Fernanda García)

La UAEMex se sumará con sedes como el Estadio Chico Córdova, Unidad El Cerillo, el gimnasio Adolfo López Mateos, así como los espacios auriverdes en municipios como Amecameca, Ecatepec, Texcoco, Zumpango, Tenancingo, Tejupilco, entre otros.

Se prevé que por sede se disponga de, al menos, 50 dosis por día hasta el 27 de abril.

aemz