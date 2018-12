UACM, 9 años de ser blanco de intereses políticos

SHARENII GUZMÁN 10/12/2018 08:19 p.m.

Un nuevo conflicto se asoma en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). La mañana de este lunes un grupo de estudiantes tomó la sede administrativa y amagaron liberarla hasta que renuncie el rector Galdino Morán López.

Los hechos se dieron luego de que se diera a conocer un audio que presuntamente da cuenta del fraude electoral que se cocinó en mayo pasado con apoyo del grupo del exrector Hugo Aboites para que Morán López ganara la Rectoría, acusan.

El rector Galdino Morán hizo un llamado a las personas que tienen tomada la sede administrativa de la UACM que mediante el diálogo o las vías institucionales realicen sus demandas y aclaró que en ningún momento esta administración se ha negado a establecer canales de comunicación con la comunidad universitaria y concretamente con el grupo opositor a la rectoría.

"Sin embargo, no puedo ni debo permitir que se pretenda mancillar mi honra pues junto a esta en mi condición de rector va de por medio el prestigio de la propia universidad en ese sentido exijo a quienes aseveran que he realizado actos de corrupción que si no te lo que Tivo del de dignificar su palabra como universitarios los prueben y presente la denuncia en las instancias correspondientes", dijo Morán López.

Estos conflictos internos en la UACM no son nuevos. Desde que se fundó en 2001 ha sido blanco de intereses políticos que contravienen con el proyecto educativo con el que fue fundado, sin embargo se agravaron a partir de 2010 con la gestión de Esther Orozco, coincidieron académicos y administrativos consultados por LA SILLA ROTA.

TE PUEDE INTERESAR: Leslye, alumna de la UACM, salió en bicicleta y ya no regresó

Juan Manuel Struck, integrante de la comunidad universitaria de la UACM, señaló que el proceso de la UACM ha sido siempre encaminado a la conformación de un nuevo proyecto educativo que tiene muchas virtudes.

"Desde luego ha habido conflictos. Es una Universidad relativamente nueva. Los conflictos tienen que ver con el hecho de poder ir sosteniendo este proyecto educativo. En 2012 estuvo el problema con Esther Orozco, que fue una persona nombrada por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. En ese entonces se desató una huelga de varios meses".

Laura Villalobos Nájera, empleada administrativa de la UACM desde 2002, también destacó el proyecto educativo con el que se fundó la Universidad: "es una propuesta educativa para todas aquellas personas que no tuvieron acceso a la educación superior y que queremos que esta siga siendo una alternativa".

El problema dijo, desde que salió el rector fundador, la UACM ha sido presa de algunos grupos políticos.

"Eso se puede prestar a los malos manejos, clientelismo y ahorita tenemos un problema muy serio de corrupción que no solo es económica, sino en la dirección de la institución".

Tania Rodríguez, profesora investigadora de la UACM, indicó que ésta es una universidad que se creó en 2001 a contracorriente, porque en ese momento de la historia se dieron varios procesos de privatización y un año antes había concluido la huelga de la UNAM.

"En buena medida la UACM es una respuesta a garantizar la idea de la educación como un derecho, avanza en su diseño institucional en varias cosas, primero luchó por su autonomía que al principio no la tenía y consiguió crear una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa que resume en buena medida las exigencias históricas del movimiento universitario del país".

Otro de los elementos que avanza el modelo de la UACM es en el acceso irrestricto, es decir no se hace un examen de admisión, sino se realiza un sorteo en función de una lógica garantista.

En relación a su estructura interna, el Consejo Universitario de la UACM es el máximo órgano de gobierno y es paritario. "Eso supone también desafíos importantes en los equilibrios internos de poder o de discusión, así como de gestión administrativa y de cómo se procesan las decisiones".

Rodríguez enfatizó que no siempre la UACM ha estado en conflicto. En los primeros años se tuvo un proceso de desarrollo, en el cual no hubo problemas hasta 2009 que vino el cambio de rector.

"Apareció la primera rectora Orozco, que llegó con un importante respaldo. Fue elegida democráticamente por el Consejo Universitario. Nadie dudó de la legitimidad de su nombramiento, pero ahí creo que lo que chocó fue una especie de cultura política que ella no compartió.

TE PUEDE INTERESAR: Leslye, alumna de la UACM, salió en bicicleta y ya no regresó

Lo que nos llevó a una situación muy polarizada fue la incomprensión de dos culturas políticas. La doctora Orozco tiene una formación en el ámbito del Politécnico que no ha tenido la misma tradición que las universidades autónomas. Tenía un carácter mucho más directivo y vertical que chocó con un modelo de gobierno mucho más radical".

Rodríguez consideró que ese conflicto se polarizó cuando se llevó a cabo el proceso de elección de consejeros universitarios, que a decir de la investigadora, fue en medio de un "fraude electoral".

"Realmente la huelga empezó porque hubo un fraude electoral en la que las planillas que habían ganado, fundamentalmente del sector democrático o anti Orozco, fueron anuladas por el consejo electoral para construirse una mayoría ad hoc en el consejo universitario. Eso fue lo que ocasionó el paro".

La huelga fue un conflicto muy fuerte para la UACM, que incluso escaló con el gobierno. Se supo, dijo Rodríguez, que Marcelo Ebrard apoyó a Esther Orozco. Eso ocasionó mucha tensión dentro de la universidad. Además, el contexto político de cambio de gobierno federal y local en 2012 aderezó el conflicto.

"Hoy estamos ante un problema similar de un fraude. Aunque es una condición distinta, ya que muchos de los actores aprendieron de esa experiencia".

Juan Manuel Struck relató que con Hugo Aboites, rector de 2014 a 2018, se comenzó a trastocar el modelo de la UACM a partir de deficiencias en la toma de decisiones administrativas o manejos turbios que la comunidad se dio cuenta y reclamó en su momento.

Después de la gestión de Aboites se eligió a Galdino Morán en medio de un proceso electoral cuestionado. El audio que se difundió la semana pasada, dijo Struck, muestra una serie de movimientos y tratos que tuvo él con algunos miembros del consejo universitario donde acordaron apoyarlo a cambio de puestos en la administración y de prebendas políticas.

"Eso creó un descontento enorme en la comunidad y es lo que se está manifestando con la toma de Rectoría. Es una lucha en contra de esa imposición y en contra de esa red de corrupción y malos manejos en la UACM".

CONFLICTOS EN UACM

El 28 de agosto de 2012 cinco planteles de la UACM fueron tomados por integrantes del Consejo Estudiantil de Lucha (CEL), luego que se impugnó la elección del tercer congreso universitario y al no ser resuelto por las vías institucionales, la parte inconforme y contraria al poder en turno, estalló la huelga, la cual se levantó el 7 de diciembre de ese año.

De acuerdo con el estudio "El conflicto de la UACM. Desde diferentes voces" de Mercedes Palencia, el problema de la huelga se empezó a gestar desde el 2010 cuando eligieron a la nueva rectora Esther Orozco. En ese entonces la rectora realizó varias declaraciones en relación a las deficiencias de las universidades que generó polémica entre la comunidad académica y estudiantil.

El conflicto se agravó cuando fueron despedidos ocho académicos y se instauró proceso a otros tres, lo que tuvo como resultado la presentación de diez quejas formales ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y dos denuncias en la procuraduría local.

"A la nueva administración también se le acusó de diferentes irregularidades financieras de recursos destinados a programas culturales que dirigía la hija de la rectora. Derivado de esto, se presentaron cargos en Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGLDF)", indicó la investigación.

Después de la huelga, el 20 de febrero de 2013, el consejo universitario aprobó la revocación de Esther Orozco por "incurrir en faltas a la legislación" de esta casa de estudios. El 8 de marzo, Enrique Dussel rindió protesta como rector interino y en 2014 entró Hugo Aboites.

En mayo de 2018 con la elección del nuevo rector surgió el conflicto que ahora se reactivó con la toma de rectoría por parte de estudiantes que piden la salida de Galdino Morán López.

LEA TAMBIEN Toman sede administrativa de UACM; piden salida del rector Estas son las razones por las que los alumnos piden que el rector deje el mando

LEA TAMBIEN Leslye, alumna de la UACM, salió en bicicleta y ya no regresó En lo que va del año, siete integrantes de la UACM han sido asesinados, informó el área de comunicación de la Universidad capitalina

LEA TAMBIEN César, estudiante de la UACM asesinado en Iztapalapa Alumnos de la institución junto con vecinos y padres de familia marcharon exigiendo justicia y el esclarecimiento del homicidio

AJ