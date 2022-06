UACh expide primeras dos credenciales por cambio de identidad de género

Texcoco.- La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), a través de la Subdirección de Administración Escolar, expidió las primeras credenciales actualizadas por cambio de identidad de género.

Se trata de las alumnas Lilia Fernanda Prado Reyes y África Michel Escobar Cruz, estudiantes de la licenciatura de Comercio Internacional e Ingeniería en Restauración Forestal.

Ambas decidieron modificar su identidad hace algunos meses ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital del país debido a que en sus estados de origen no pudieron acceder a ese trámite.

"Al principio tenía muchas dudas, pero antes de tomar la decisión por hacer un cambio de identidad física y legal tuve que cerrar ciclos con mis amigos, mi familia, en la escuela", reconoció África.

Universidad Autónoma de Chapingo (Foto: Twitter/@Sofi_Leon98)

BUSCARON LA IDENTIDAD DENTRO DE LA UACh

Tras conseguirlo, decidieron dar un paso adelante en la defensa de sus derechos universitarios.

A través de la rectoría, buscaron que la universidad agrónoma más importante del país también las reconociera plenamente como mujeres.

"Constantemente surgían dudas en el grupo al momento de pasar lista con nombre de hombre, y en respuesta escuchar una voz femenina u observar en mi perfil una foto de mujer, pero después del trámite de cambio legal de identidad de género en la CDMX, y posterior en la universidad; puede tomar mis clases con mayor tranquilidad", señaló Lilia Fernanda.

A lo largo del proceso ambas recibieron el apoyo de familiares, amigos así como de la Asociación Familias Trans, dedicada al acompañamiento de la personas que buscan modificar su identidad.

"Toda mi vida para evitar el bullyng, sobresalí académicamente. Aquí en Chapingo, además ingresé al Taller de Danza, acudí a UCAME y a la Unidad Médica, después a una clínica con especialistas transgénero", reconoció África.

Al respecto, el docente en ciencias Bonifacio Gaona Ponce, explicó que la expedición de las nuevas credenciales responde a las nuevas necesidades de los alumnos, quienes conservan los datos que presentan en la credencial para votar.

"El cambio de identidad de género incluye la modificación de hombre a mujer en el acta de nacimiento, la CURP, y el INE. Pero si eres de otro estado, tienes que llevar al primer registro civil las nuevas actas de nacimiento para sustitución. Yo hice mi trámite en la CDMX, porque en Jalisco en ese tiempo todavía no hacían el proceso", comentó África Michel.

Para realizar el trámite las alumnas tuvieron que actualizar sus expedientes académicos y personales en la subdirección de Administración Escolar, encargada de realizar las modificaciones.

"Fue muy sencillo, solo me pidieron mis nuevos documentos y llenar la solicitud de motivo en la subdirección de Administración Escolar"

"El cambio no fue en automático en todas las bases de datos en Chapingo, en el Centro de Idiomas tuve que recusar Francés IV, porque me conectaba con mi nuevo correo institucional, pero no estaba registrada en el Centro", señaló Lilia Fernanda.

En cambio, África Michel reconoció que tuvo que darse de baja temporal para evitar "confundir" a sus compañeros que la conocían antes de su transición.

"Ya estoy lista para reingresar nuevamente en agosto a mis clases en la División de Ciencias Forestales. Me gusta la danza y practicar voleibol, pero todavía no me atrevo a visitar al equipo en Chapingo. Pronto lo haré al menos para entrenamiento; que ellas, el coach y principalmente las reglas en torneos definan si puedo jugar en el equipo representativo", señaló África Michel.

