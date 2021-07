"Tuve covid y fue una experiencia fea", jóvenes de 18 a 29 abarrotan vacunación

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, ese refrán fue el preámbulo que llevó a miles de jóvenes de la alcaldía Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan para aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik V o Sinovac, quienes rompieron la meta de personas vacunadas.

Desde temprana hora, las inmediaciones del Centro Médico, en la alcaldía Benito Juárez, se vieron abarrotadas por jóvenes de 18 años y más, quienes acudieron con sus padres, familiares o amigos a aplicarse el antiviral contra el SARS-CoV-2.

Algunos, incluso, llevaban a sus mascotas o asistieron con sus parejas sentimentales al Centro de Vacunación que habilitaron las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

#Metrópoli Ángel Bautista, de 26 años, asegura que estuvo en la fila poco más de dos horas, pero la aplicación "fue muy rápida". "Estoy muy feliz que ya me pusieron la vacuna. Representa la superación de una época". #jp

?? @marcosaariel https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/dWkqbT4xEk — La Silla Rota (@lasillarota) July 27, 2021

La afluencia al lugar fue más de la esperada por las autoridades de salud, ya que la fila de jóvenes para ingresar al lugar se extendía por más de un kilómetro de distancia.

Durante la visita que realizó La Silla Rota, se observó que la puerta de ingreso se encontraba sobre avenida Cuauhtémoc y se extendía hasta el Eje Tres Sur, justo en la esquina con Doctor Jiménez. La entrada de personas fue constante.

#Metrópoli | Mónica también acudió a recibir la vacuna contra la #Covid, para ella el recibir la inmunización le da paz, se siente emocionada porque puede estar más tranquila. Ella llegó a la hora de su cita, pero había mucha gente. #ep https://t.co/ZwWiPqCD3z pic.twitter.com/pnEwXLZOXg — La Silla Rota (@lasillarota) July 28, 2021

A las afueras del lugar, personal del gobierno de la Ciudad de México, algunos de ellos portando chalecos alusivos al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pedían a los asistentes llenar su registro antes de ingresar y portar credencial de elector.

Al salir, algunos de los jóvenes expresaron su sentir al recibir la primera dosis de la vacuna. Todos mencionaron que los llenaba de alegría, sin embargo, era un primer paso para poder terminar con los contagios, por lo que continuarán con las medidas para evitar contraer el virus.

“Se siente bien la primera dosis, ahora podemos tener un poco más de tranquilidad. No hay que confiarnos, siempre cuidarnos, usar cubrebocas y la higiene. Esto sólo es una prevención.

#Metrópoli | Pandemio como siempre dándolo todo en la activación física posterior a la vacuna. Así es como animó a los jóvenes de más de 18 años tras recibir la inmunización contra la #Covid en el Campo Marte. #ep https://t.co/FfD3D2puk2

Video: @OnceNoticiasTV pic.twitter.com/fSMJDpVd3t — La Silla Rota (@lasillarota) July 27, 2021

“Es muy importante que se pongan la vacuna, es para ti, tu familia y tus conocidos, porque realmente si pega duro. Lo que estamos viviendo no es una broma. Yo tuve covid y fue una experiencia fea. A pesar de ello me pongo la vacuna”, comentó Rodrigo Ávila, 19 años, habitante de la alcaldía Benito Juárez.

#Metrópoli "Lo que estamos viviendo no es una broma", dice Rodrigo Ávila, de 19 años, habitante de la alcaldía Benito Juárez. "No hay que confiarnos, siempre cuidarnos, usar cubrebocas y la higiene, porque esto (la pandemia) sigue". #jp

?? @marcosaariel https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/ktgAzV7UV1 — La Silla Rota (@lasillarota) July 27, 2021

“Yo esperaba que fuera más lento, pero fue muy rápido, ágil. Me atendieron bien. No me duele nada. El que me aplicaran la vacuna es un alivio, es poco de liberación y sobre todo de libertad. Recomiendo a las personas que se pongan la vacuna, nos conviene a todos”, expresó Carlos de 19 años.

En el Centro Médico Nacional Siglo XXI no pusieron música para la activación física, según declararon algunos de los asistentes a La Silla Rota, sin embargo, había pantallas con videos alusivos al cuidado contra la covid-19.

#Metrópoli | Carlos tiene 19 años y señala que no sintió nada al haber sido inmunizado contra la #Covid; asegura sentirse aliviado y con un poco más de liberación para poder bajar la guardia un poquito. #ep https://t.co/ANhBhrge6Y pic.twitter.com/2Ec0XgeJ0p — La Silla Rota (@lasillarota) July 28, 2021

“No duele, en lo personal me dio un poco de sueño. Siento tranquilidad al recibir la primera dosis, al saber que yo también puse mi granito de arena para mejorar la situación y saber que uno está protegido también, bueno es el primer paso de dos. Es necesario que se pongan la primera vacuna, que piensen en sus seres queridos”, narró Daniela Cazadero, de 25 años.

#Metrópoli "No duele y es muy rápido. Siento tranquilidad al recibir la primera dosis, al saber que yo también puse mi granito de arena para mejorar la situación y saber que uno está protegido también", dice Daniela Casadero, de 25 años #jp ??@marcosaariel https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/wP2y7HHEop — La Silla Rota (@lasillarota) July 27, 2021

Mónica Alarcón, de 27 años, aseguró que la fila era muy larga cuando llegó, puntual, a la hora de su cita, sin embargo, nunca dejaron de avanzar y en un plazo de una hora pudo llegar al sitio donde la inmunizaron.

“Siento mucha paz que hayan puesto la primera vacuna. Estoy emocionada porque ya puedo estar un poco más tranquila y ahora esperamos la segunda dosis, para poder estar más en paz. La vacuna es por el bien de todos, para todos los mexicanos en algo que es muy trágico. Por favor, pónganse la vacuna”.

Hasta las 16 horas de este martes, los trabajadores que se encontraban en las inmediaciones de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI no reportaron ningún incidente o altercado a las afueras o adentro del lugar.

Sin embargo, algunos de los asistentes, a través de redes sociales mencionaron que el tiempo de espera fue largo, lo que se debió a la cantidad de personas que llegaron al lugar.

Estamos acá en la sede. Hay espera afuera pero la fila no para. Lo que estamos viendo es mucha gente que no espero a su letra . Pero hay capacidad y vacunas para atenderlos hasta que se vaya el último de la fila pic.twitter.com/FV2uw4gm10 — Eduardo Clark (@EduardoClark) July 27, 2021

La Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI estará abierta hasta el próximo 1 de agosto, donde pueden acudir a aplicarse la vacuna los jóvenes de 18 años y más que habiten en la alcaldía Benito Juárez.

ROMPEN META EN PRIMER DÍA

En este primer día de aplicación a jóvenes de 18 a 29 años se rebasó la meta por vacunar debido a que llegaron 120 mil jóvenes cuando se estimaba aplicar 105 mil vacunas.

Al cierre de la jornada de martes en la vacunación contra #COVID19 a personas mayores de 18 años ???? ??????? ???????????, este es el acumulado de dosis aplicadas en la Ciudad: ?? pic.twitter.com/ZKKF9tHWNE — Gobierno CDMX (@GobCDMX) July 28, 2021

(SAB)