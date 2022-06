Tunden en redes a legisladora Teresa Castell por comparar a trans con cebollas

A través de sus redes sociales, Teresa Castell de Oro, actual diputada federal en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión en representación del distrito 34 del Estado de México, compartió un mensaje irónico sobre la identidad de género en pleno mes del orgullo LGBTTTIQ+.

La legisladora panista compartió una imagen en la que se ven cebollas promocionadas como aguacate Hass, aunque el post original no es de ella, sino de la usuaria de Twitter @kazitas_78.

"Entendiendo la libertad de género, nivel principiantes... Ellas nacieron como cebollas pero siempre creyeron que vivían en el cuerpo equivocado. Gracias a la libertad de género y su lucha incansable, ahora son reconocidas ante el mundo como aguacates", se lee en la publicación de Facebook de Castell.

En menos de cuatro horas, el post acumuló 465 reacciones, 95 shares y cientos de comentarios, en los que la mayoría le recrimina utilizar su figura pública para esparcir mensajes de odio.

Las reacciones

Activistas, fundaciones y población en general no tardaron en reaccionar a la publicación de la diputada federal Teresa Castell, lamentando que su posición no le importó para hacer mofa de las personas transgénero, transexuales, travestís y no binarias.

"El chiste se cuenta sólo con estás personas del PAN, la candidata Teresa Castell que obtuvo la Diputación Federal y que much@s presumen ser su amiga y que ahora integra el Poder Legislativo Federal, utiliza la trinchera para promover Discursos de Odio contra la Población LGBTTTIQ+", reprochó Patricia Mireles Sosa, activista de la diversidad sexual quien exigió una postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Por su parte, la Fundación Temerarios de Acolman señaló que el post de Castell de Oro es indignante y absurdo.

"La invitamos a mirar en su círculo personal y descubrirá que varios de sus amigos, familiares, vecinos, también se encuentran en la comunidad LGBTTTIQ+. Esperamos recapacite su ofensa ya que las redes defensoras de los derechos diversos haremos una manifestación y actuaremos conforme a la ley".





Edomex, donde reina la diversidad

De acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país hay 5 millones de mexicanas y mexicanas que se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+, es decir, una de cada 20 personas en el país. De éstas, la mayoría son mexiquenses.

En números exactos, en la entidad un total de 490 mil personas de 15 años o más se reconocieron como parte de la comunidad de la diversidad sexual.

En el Edomex aunque ya se cuenta con la Ley de Identidad Sexogenérica, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son iniciativas que se han quedado en la congeladora del Congreso local por más de 18 años.

