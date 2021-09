¿Tu hijo va a escuela particular? Profeco pone obligaciones a estos colegios

El regreso a clases en el país volvió tanto para el sector privado como público y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) anunció las siguientes obligaciones que tienen las instituciones académicas de paga frente a las irregularidades que se han suscitado debido a la pandemia de covid-19.

La Profeco informa que los colegios deben de facilitar la información de la incorporación o no a la Secretaría de Educación Pública ya que de no ser así no se podrá expedir documentos oficiales como certificados títulos o cédulas. De igual forma se debe informar con anticipación y por escrito cualquier cobro, incremento o cargo extra por inscripción, colegiaturas, exámenes o algún trámite.

Se debe comunicar si existe algún descuento por pagos anticipados y en caso de tener retrasos en las colegiaturas se sugiere informarse con claridad cuáles son los recargos por dichas demoras. Así mismo queda prohibido el aumentar injustificadamente y sin el consentimiento de la Asociación de Padres de Familia, las colegiaturas a mitad de un ciclo escolar.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

La PROFECO informa también que en caso de tener un adeudo de tres meses la escuela podrá suspender el servicio, siempre y cuando se avise con dos semanas de anticipación para así prevenir a los padres de familia del menor respecto a la cancelación. De igual forma la escuela no podrá retener documentos de los alumnos o poner su nombre en listas negras por falta de pago.

La procuraduría avisa a los padres de familia que la compra de útiles, uniformes, libros o cualquier otro material queda a su elección pues ningún colegio puede obligar, presionar o condicionar a nadie a realizar la compra o adquisición de dichos materiales. Los colegios deberán informar que los uniformes no son obligatorios a pesar de que la Asociación de Padres de Familia y la escuela pueden acordar su uso por períodos de cinco años como mínimo.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

Por último el colegio o institución no podrá exigir que los útiles sean nuevos pero sí que estén en buenas condiciones de uso para los menores. En el caso de los libros se informa que deben de ser las ediciones más actualizadas.

En caso de que la escuela no cumpla con estas obligaciones, la procuraduría federal del consumidor pone a su disposición los números (55) 5568 8722 y 800 468 8722 así como también las páginas de internet telefonodelconsumidor.gob.mx y conciliante.profeco.gob.mx para a través de estos medios realizar la denuncia pertinente así como también consultar información referente al consumo de otros productos o servicios.

(CAO)