Truncan vida laboral de egresados; no entregan títulos profesionales desde 2013

ECATEPEC. –Viridiana, Lizbeth y Paola, no se conocen, pero tienen algo en común: fueron aparentemente defraudadas en la escuela particular Grupo Cedva, campus Ecatepec, donde cursaron sus estudios de bachillerato.

De acuerdo con las jóvenes, a más de cuatro años de haber concluido su carrera técnica y realizar el pago correspondiente para la titulación, la institución no les ha entregado sus certificados y títulos profesionales, lo cual les ha truncado su vida laboral.

"Muchos de mis compañeros perdieron trabajos, no los contrataban por lo mismo. En mi caso yo fui a una institución y me dijeron que tenía el conocimiento, pero no podía justificar que era enfermera y por eso no he podido trabajar", explicó Paola Ortega, estudiante de la generación 2014-2017.

COLEGIATURAS POR LAS NUBES

A lo largo del bachillerato, los familiares de Paola desembolsaron en promedio más de dos mil 800 pesos al mes como parte del pago correspondiente a las colegiaturas dentro del plantel, además de realizar pagos extraordinarios por prácticas de campo, inversión que al final no rindió frutos.

"Si yo no pagaba puntual no podía hacer examen, no me dejaban entrar a la escuela. Te daban cinco días, pero si tu no pagabas. Pero si estaban de buenas, porque si estaban de malas nada más no te aceptaban".

"Ellos eran exigentes en todos los pagos, los maestros eran agradables, pero había maestros que nos decían enséñame tu voucher, y de hecho las prácticas profesionales que empezamos a realizar a partir del tercer semestre nos salían en mil 500 por práctica", explicó.

COBRARON HASTA CON INTERESES

A Lizbeth Guadalupe, estudiante de puericultura dedicada al cuidado de recién nacidos, le ocurrió algo similar.

"En la generación 2014-2017 no nos han entregado nuestros documentos, que es la titulación y la cédula profesional. A nosotros nos exigieron el dinero e incluso nos dijeron que si no pagamos en la fecha que ellos querían nos iban a cobrar 3 mil pesos más de interés, y nuestros padres hicieron el esfuerzo para pagar y nada más nos dan largas", contó.

Tras aprobar todas las materias y realizar su servicio profesional, los padres de Lizbeth tuvieron que pagar 5 mil pesos correspondiente al certificado profesional técnico de su hija, que a la fecha aún no reciben.

"En mi generación éramos como 22 alumnos, pero de esos más o menos unos 15 logramos pagar, después nos dijeron que el trámite de titulación iba a durar un año y dijimos que estaba bien y que no había problema, pero paso lo del temblor y nos dijeron que iban a tardar más, y al final que por la pandemia que tampoco estaban y así nos dan largas", expuso.

FALTA DE TÍTULOS INICIÓ DESDE 2013

Viridiana Herrera también forma parte de los alumnos que no han logrado obtener un empleo por falta de documentación.

Cursó sus estudios de 2013 a 2016, hizo un año de servicio social pero a la fecha no cuenta con ningún certificado de haber cursado la carrera técnica en enfermería.

"El proceso se supone que tenía que durar entre seis meses para llevar todo el papeleo a las áreas correspondientes, pero no fue así. Hasta 2019 nos dieron un acta de recepción de título lo que significaba que estaba en proceso y que iba a ser entregado, pero a la fecha que en 2021 no obtenemos ninguna respuesta", dijo.

Desde entonces ha actualizado sus documentos personales, como acta de nacimiento y CURP para continuar con el proceso de titulación porque aparentemente el personal administrativo se "traspapelaba" con los requisitos de otros alumnos.

"Primero nos decían que estaban en trámite, luego que estaban esperando porque ellos tenían que llevar todos los documentos de la generación para que pudieran salir en tiempo y forma, con eso nos trajeron por un año más o menos, sin embargo, cada vez que vamos a preguntar nos dan largas", agregó.

MÁS DE 150 ESTUDIANTES ESTAFADOS

De acuerdo con las estudiantes, al menos 150 alumnos que ya egresaron del plantel, de carreras como informática, mecánica y enfermería, no han recibido sus títulos que los certifica como personal con carreras técnicas.

"La escuela nada, se hace patito, siempre pone pretextos, es que, por el cambio de presidente, que por el temblor, que por el covid, siempre había un pretexto", agregaron.

Esto los obligó a realizar una protesta este lunes frente a las instalaciones del plantel donde se llevaría a cabo una reunión con nuevos padres de familia y autoridades de educación.

"Ahorita lo que nos llevó a hacer esta manifestación fue para llamar la atención de las autoridades porque al final de cuentas hay nuevos alumnos, nuevas generaciones que no saben lo que padecemos los exestudiantes entonces queremos que no les pase lo mismo que a nosotros", dijeron.

Al respecto, la institución expuso ante varios exalumnos que la falta de entrega de los certificados se debe a un supuesto retraso en la emisión de folios por parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, responsable de la emisión de los documentos y se comprometió a dar solución a las demandas de los estudiantes.









