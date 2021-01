Tropiezos e irregularidades, a 2 años de la desaparición de Karen Domínguez

Hace más de dos años Karen Dominguez Fragoso desapareció al salir de su trabajo ubicado en Cuajimalpa. Hoy las autoridades ya tienen un sospechoso de su ausencia, pero el proceso para solicitar una orden de aprehensión en su contra se ha visto lleno de tropiezos e irregularidades.

Es María del Rocío Fragoso madre de la joven de 23 años, quien narró a La Silla Rota lo que ha tenido que padecer desde la última vez que vio a su hija, que fue el 27 de octubre de 2018.

Aquel día, ella salió de su hogar que está en el Estado de México rumbo a su lugar de trabajo localizado en la colonia Las Tinajas, cercano a la zona de Santa Fe. Ahí entregó un pedido en un almacén de aluminio alrededor de la una de la tarde, después de eso ya no se supo más de ella.

Desde entonces el calvario para encontrar pistas sobre el paradero de su hija inició para su mamá. Rocío relató que cuando la jornada laboral de Karen terminaba, ella se dirigía a su hogar.

La joven era tranquila y no era de las que se ausentaba de su casa, si iba a salir, pedía permiso o le avisaba a su madre. Por ello, en aquella fecha Rocío tuvo un mal presentimiento cuando su hija no le contestó el teléfono. Y esa sensación se agudizó, luego de que Karen no llegó a dormir a su casa.

Durante las primeras horas del 28 de octubre, Rocío acudió a la zona del trabajo de su hija para que le permitieran ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, para ver si habían captado la ruta que siguió Karen al salir de su trabajo o si alguien la acompañaba.

Pero esta petición le fue negada, pues le exigían una orden judicial para que los vídeos le fueran entregados. Sin embargo, su única alternativa, que era que las autoridades comenzaran la búsqueda inmediata, también se desvaneció, ya que en la Fiscalía capitalina le informaron que tenía que pasar 48 horas para que se pudiera elaborar un boletín por su desaparición.

Cuando Rocío logró ver por fin los vídeos observó que su hija salió sola del trabajo, pero las grabaciones no demuestran más allá de eso. La investigación sobre la localización de la joven fue atraída por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debido a que el domicilio de Karen se encontraba en Huixquilucan.

Al principio, parecía que se obtendría un resultado efectivo en la indagatoria, pues el propio Alejandro Gómez, fiscal mexiquense, se reunió con Rocío y otras madres de familia que buscaban a su hijas, a quienes les prometió que habría avances en las investigaciones.

Pero todo quedó en eso, en una promesa. Durante el primer año de la ausencia de la joven, su madre ha tenido que ver cuerpos sin vida y un sin fin de fotografías de mujeres muertas como parte de las pesquisas, pero ninguna se trataba de su hija.

Poco después de que se cumplieran 15 meses de la desaparición de Karen, el agente del Ministerio Público de la FGJEM le informó que solicitaría una orden de aprehensión en contra de un sujeto que estaba relacionado con la ausencia de su hija.

Este anuncio, cambió la perspectiva sobre la desaparición de la joven, la cual hasta ese momento estaba catalogada como de forma "voluntaria", pues con este avance en la indagatoria se perfilaba que Karen pudo haber desaparecido al ser víctima de algún delito.

Sin embargo, lo que parecía una "buena noticia", se convirtió en un tropiezo más en la Investigación, pues Fragoso afirmó que a lo largo del año pasado, el Ministerio Público de apellido Solis solicitó dos veces el mandato judicial, pero la petición fue rechazada en ambas ocasiones por un juez de Control.

Pero dicen que "la tercera es la vencida", así que el representante social le aseguró a Rocío que ya perfilaban hacer una tercera solicitud, y que esta vez estaría bien fundamentada y que esperaban que en esta ocasión si fuera acertada y girada por la autoridad jurisdiccional.

No obstante un nuevo obstáculo se presentó que fue que el agente del Ministerio Público que llevaba el caso, renunció. Lo que hizo que la petición no fuera tramitada.

Ante este panorama, Fragoso quien durante el proceso ha sido apoyada por la activista Frida Guerrera, solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México atraer la investigación, debido a que en un principio la desaparición de la joven fue reportada ante la institución.

Esta petición, está siendo analizada por las autoridades capitalinas, y de ser así la FGJ será la encargada de evaluar la indagatoria y determinar si es viable solicitar una orden de aprehensión en contra del sospechosos que tenía la FGJEM.

