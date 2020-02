Tropezón de fiscalía: con "alfileres", detención de presuntos agresores de Fátima

Luego de que Giovana y Mario fueran detenidos por el feminicidio de Fátima, la niña de 7 años, y se diera una conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una "mordida" podría ser los que mantienen detenidos a la pareja.

Este es el momento de la detención de Giovana "N" y Mario "N", presuntos feminicidas de Fátima https://t.co/OsD9Rso1wI pic.twitter.com/T01dUqQGUz — La Silla Rota (@lasillarota) February 20, 2020

Esto es lo que sabemos:

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch dio una conferencia de prensa en la que se destacó que "quieren ser cuidadosos" en el caso de la menor.

Omar García Harfuch, titular de la SSC-CDMX, aseguró que gracias a una denuncia ciudadana pudieron identificar y detener a los presuntos feminicidas de Fátima pic.twitter.com/40J0b36CV7 — La Silla Rota (@lasillarota) February 20, 2020

Cohecho, el crimen por el que se mantienen detenidos

A pesar de la tragedia y el crimen realizado contra la niña de 7 años, se ha afirmado que ni Giovana ni Mario "N" fueron detenidos en flagrancia y hasta el momento no se ha hallado el arma homicida (presuntamente, un cinturón) la pareja está detenida por cohecho puesto que quisieron evitar su detención al ofrecer dinero, sin especificar el monto, a los uniformados.

Mientras se resuelve, la pareja podría permanecer 48 horas más retenida en el interior del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, por ese delito cuya multa va desde treinta hasta trescientas veces de salario mínimo y por la cual podrían salir libres.

¿Sin órdenes de aprehensión?

¿Se podría esperar que ocurra un caso similar al de "El Lunares" quien salió libre en diversas ocasiones mientras se alistaban otras órdenes de aprehensión? El secretario de Seguridad confió ante los medios que las autoridades "están en tiempo y forma" para que se giren las órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio.

Cabe destacar que la Fiscalía capitalina anunció desde el pasado martes una recompensa por dos millones de pesos para quien ofreciera información que facilitara identificar a la mujer que se había llevado a la niña o sobre el paradero de su feminicida.

Sin embargo, al no contar con una orden de aprehensión, aún no se puede cumplimentar ni vincular a proceso a la pareja; asimismo no han podido ser trasladados a la Ciudad de México.

El cuerpo de Fátima fue abandonado y localizado al filo del mediodía del sábado 15 de febrero, en el Barrio Los Reyes.

¿Qué dicen los especialistas en derecho penal?

Especialistas en derecho penal consideraron que la detención de las dos personas investigadas por la muerte de Fátima Cecilia se pudo haber llevado a cabo con violaciones al debido proceso, sin embargo, confían en que no sea un motivo para dejarlos en libertad y que el crimen quede impune.

Hasta el momento, ambas personas están detenidas porque los primeros respondientes (policías municipales de Isidro Fabela, Estado de México) aseguraron en el informe homologado que, ambas personas les ofrecieron dinero para dejarlos en libertad.

Sin embargo, ni la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio, como la Protección Ciudad de la Ciudad de México, han detallado si la captura de Giovana 'N' y Mario Alberto 'N' y supuesto "soborno" se llevó a cabo en la calle o al interior del domicilio ubicado en el ejido de Tlazala.

"Las personas sólo pueden ser detenidas en flagrancia o a través de una orden judicial. Si a unas personas, que se tienen identificadas como posibles participantes de un hecho delictivo, se les tiene ubicadas, pero no hay orden de aprehensión y están cometiendo un delito flagrante, lo recomendable es mantener la vigilancia sobre ellos y esperar a tener el mandato de la orden judicial para proceder a su detención, ya que de lo contrario se corre el riesgo de realizar una detención ilegal que los va a dejar en libertad

"En el caso concreto, la policía de Atizapan irrumpió en un domicilio en donde se encontraban, y sin que existiera flagrancia los detuvieron, aduciendo que les ofrecieron una cantidad de dinero para no ser detenidos, pero esto fue después de un acto arbitrario, por lo tanto no es ilícito, pero en el tiempo que tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de ellos, en ese lapso que son 48 horas, la Fiscalía de la Ciudad de México puede obtener la orden de aprehensión para ejecutarla", comentó el abogado penalista y ex regente de la Ciudad de México, Gabriel Regino.

"No sería un error procesal, porque de alguna manera se puede hablar de flagrancia y de la comisión del delito de cohecho. Ahora no sé en dónde, supuestamente, les ofrecieron el dinero. En este momento se reúnen los datos para hacer la imputación y vincularlos a proceso", comenta Everardo Moreno Cruz, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Lo pueden mencionar, pueden decir que hubo violaciones al debido proceso, pero eso será tema de una investigación independiente del proceso penal que se les vaya a seguir por los hechos que se les atribuyen. En este caso, no debe de quedar impune la arbitrariedad que cometieron, no los exculpa de la atrocidad por la que están siendo investigados", consideró Regino.

"Para ingresar a un domicilio no se necesita una orden de captura, lo que se requiere es una orden de cateo. Aun, con una orden de aprehensión no se puede entrar a un domicilio. El allanamiento de morada sólo es justificable si existe orden de cateo. No sé si existía orden de cateo o no, lo ignoro por completo. No sé dónde se les detuvo: si en la calle, en la banqueta o en la casa, no lo sé, pero si, se les detuvo sin que hubiera orden de aprehensión, no se viola ningún procedimiento", comenta Everardo Moreno Cruz.

"En caso se comprobarán violaciones al debido proceso, comprueba los hierros del Sistema de Justicia Penal, principalmente de las autoridades aprehensoras, lo que ha originado que se busque culpar a los jueces de los errores, como en el caso de ´El Lunares", explica el abogado Regino.

"La audiencia inicial se va a celebrar, y lo primero que va a hacer el juez es justificar la detención. Sí justifica la captura se formula imputación por cohecho y por la privación de la vida y los delitos de homicidio en la modalidad de feminicidio, violación y todos los que se puedan configurar. Veo que van a ser imputados, esperemos que se justifique la imputación. En el caso de estas dos personas, en lo personal, consideró que la captura justificada, no hubo errores. Espero que se les formule por cohecho y por otros delitos. Hay aciertos procesales". Considera Moreno Cruz.

(Frida Mendoza)