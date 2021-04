Tres años sin Mariela: ponen en duda dictamen de PGJ de desaparición

Mariela Vanessa Díaz Valverde estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) salió de su casa el 27 de abril de 2018 y desde entonces no se sabe más de ella. Como parte de las diligencias que realizó la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en torno a su desaparición, un especialista de la institución elaboró un peritaje psicológico en el que se determinó que su ausencia fue de manera voluntaria.

Sin embargo, sus familiares han acusado que este dictamen se quiso utilizar como excusa por parte de las autoridades para en su momento detener la búsqueda de la joven de 21 años. Aunado a este posicionamiento, La Silla Rota envió el documento a una especialista, quien al analizarlo aseguró que el peritaje carece de perspectiva de género, psicosocial y de derechos humanos.

MARIELA SALIÓ DE SU CASA Y NO SE LLEVÓ SUS PERTENENCIAS

El dictamen fue realizado a menos de dos meses de que Mariela desapareciera (25 de junio de 2018) y fue integrado a la carpeta de investigación CI-E-DGA VD/CAPE/UI-2 S/D/01302/04-2018, donde se asentó que la estudiante de la carrera de Filosofía y Letras salió de su hogar - ubicado en Iztapalapa- alrededor de las 8:00 horas y ya no se supo más de ella.

La joven no se llevó consigo más que su celular, ya que dejó sus demás pertenencias e incluso dejó sus ahorros que ascendían a más de cinco mil pesos. Una vez reportada la ausencia de Mariela, sus padres fueron entrevistados y su círculo cercano de personas.

Su madre, sus hermanas y sus conocidos, como amigos de la facultad y sus maestros de clase, coincidieron en que la joven era reservada, muy callada, que era una persona dedicada a sus tareas. La familia reveló que tenían problemas económicos, pero no a un grado grave que impidiera la convivencia en su hogar.

Vanessa trabajaba en una tienda de conveniencia y no tenía novio, ni tampoco un motivo para huir de su casa, donde vive con sus mamá y hermanas, ya que sus padres están separados, pero de vez en cuando su papá la visitaba. Una de sus maestras dijo a las autoridades que algo que le molestaba a la joven es que cuando su padre iba a la casa le tenia que servir de comer, no obstante, no habla sobre agresiones físicas o verbales.

A través de estas declaraciones el perito en psicología de la Fiscalía capitalina, Felipe Escobedo Uribe, determinó que la ausencia de la joven fue de manera voluntaria.

"Por lo anterior se puede establecer que la C. Mariela Vanessa Díaz Valverde haya decidido alejarse de su domicilio por determinación propia, pues con alto grado de probabilidad se llegó a esta determinación debido a la situación emocional, que es factible que sea una situación depresiva, derivada de su historia de vida, los conflictos económicos y el trato que había en su casa hacía ella, en particular de sus familiares parentales, siendo factible que desde hace tiempo haya estado planeado este evento y por los rasgos de su personalidad no haya llamado la atención de sus intenciones", determinó el especialista.

DICTAMEN CARECE DE PERSPECTIVAS Y ELEMENTOS; ESPECIALISTA

No obstante, una maestra en Política Criminal por el Instituto de Ciencias Penales analizó el peritaje que consta de 15 fojas y aseguró que carece de elementos y perspectivas con los que se deben de elaborar estos exámenes psicológicos.

"Desde el planteamiento del problema se identifica el origen de las malas prácticas, en tanto un Perfil Psicológico es imposible realizarlo únicamente con base al expediente".

"Partiendo de ello la metodología es inadecuada e insuficiente, con la revisión de la carpeta y de un objeto de la joven es imposible llegar a las conclusiones que emite", señaló la especialista egresada de la UNAM y quien actualmente tiene un alto cargo en el Gobierno, y por ello prefirió reservar su identidad.

Agregó que "a partir únicamente de documentos no es posible establecer el estado psicológico o emocional de una persona ni siquiera como lo plantea en términos de probabilidades. Retoma la información del expediente de forma sesgada y tendenciosa, estigmatiza la relación familiar sin fundamento científico alguno, ya que todo lo que señala son interpretaciones".

La especialista concluyó diciendo que "el documento carece de una perspectiva psicosocial, de género y de derechos humanos, la visión que da el psicólogo es individualista y clínica, no considera analizar el contexto de la desaparición en la ciudad".

De acuerdo con los familiares de Mariela, la pasada administración de la Procuraduría cerró el caso con base a este peritaje, y la actual gestión de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México reabrió la búsqueda, sin embargo, el dictamen sigue obrando en la carpeta de investigación y a pesar de las diligencias que se han realizado actualmente no se ha podido dar con el paradero de la joven.





