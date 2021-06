Tres años después, desechan peritaje que revictimizaba a Mariela: "no se ausentó"

Después de tres años de exigencias, protestas y reuniones con distintas autoridades los familiares de Mariela Vanessa Díaz Valverde estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien desapareció en abril de 2018, lograron que las autoridades desecharan un peritaje que determinaba que la joven de 21 años se había ausentado de manera voluntaria.

No estamos todas. ¿Dónde está Mariela Vanessa Díaz Valverde? pic.twitter.com/luDnYbO8sU — Mujeres Organizadas FFyL (@FfylMujeres) April 27, 2020

Su madre Herminia Valverde y su hermana Gabriela Díaz también lograron que las autoridades ofrecieran una recompensa económica para quien aporte información sobre su paradero.

"De tanta exigencia pudimos llegar al boletín de recompensa, estuvimos pidiéndolo mucho tiempo, para que tenga más difusión, para que más personas puedan verlo y podamos ya tenerla en casa. Le pido al público en general que nos apoyen a tener información de mi hija Mariela Vanessa Díaz Valverde", dijo Herminia a La Silla Rota.

La recompensa asciende a 500 mil pesos y será otorgada a quién proporcione información sobre el paradero de la estudiante de la UNAM. Fue el seis de mayo pasado que esta acción por parte de la Fiscalía local fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina.

Con la publicación de la recompensa, la Fiscalía descartó por completo el peritaje en psicología que elaboró la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el que se determinó que la joven se ausentó de manera voluntaria.

Desde la elaboración de este peritaje, sus familiares intentaron impugnar el dictamen, pues acusaban que el documento se utilizó como excusa por parte de las autoridades para que la búsqueda de la joven llegara a su fin.

El dictamen que fue elaborado por el perito en psicología Felipe Escobedo Uribe el 25 de junio de 2018, arrojó como resultado que la joven se ausentó de manera voluntaria, conclusión a la que llegó el especialista a través de entrevistas que se realizaron a las personas que conformaban el círculo cercano de Mariela.

A través de las declaraciones se logró asentar en la carpeta de investigación CI-E-DGA VD/CAPE/UI-2 S/D/01302/04-2018 que el 27 de abril de 2018 la alumna de la UNAM salió de su hogar ubicado en Iztapalapa y solo se llevó consigo su celular, ya que dejó sus demás pertenencias e incluso dejó sus ahorros que ascendían a más de cinco mil pesos.

Ofrecen recompensa por el paradero de Mariela / Ficha de búsqueda: Fiscalía de la Ciudad de México

Entre los entrevistados están su madre, sus hermanas y sus conocidos, así como amigos de la facultad y sus maestros de clase, quienes coincidieron en que Mariela era reservada, muy callada y que era una persona dedicada a sus tareas. Sus parientes también revelaron que tenían problemas económicos, pero aclararon que no a un grado grave que impidiera la convivencia en su hogar.

Vanessa trabajaba en una tienda de conveniencia y no tenía novio, ni tampoco un motivo para huir de su casa, donde vive con su mamá y hermanas, ya que sus padres están separados, pero de vez en cuando su papá la visitaba. Una de sus maestras dijo a las autoridades que algo que le molestaba a la joven es que cuando su padre iba a la casa le tenía que servir de comer, no obstante, no habla sobre agresiones físicas o verbales.

Con base a estas declaraciones el especialista determinó que la ausencia de la joven fue de manera voluntaria.

A LA FAMILIA DE MARIELA VANESSA DÍAZ VALVERDE, ALUMNA DEL COLEGIO DE LETRAS HISPÁNICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS : pic.twitter.com/uvLc18npTY — Filos_unam (@filos_unam) April 28, 2020

"Por lo anterior se puede establecer que la C. Mariela Vanessa Díaz Valverde haya decidido alejarse por determinación propia, pues con alto grado de probabilidad se llegó a esta determinación debido a la situación emocional, que es factible que sea una situación depresiva, derivada de su historia de vida, los conflictos económicos y el trato que había en su casa hacía ella, en particular de sus familiares parentales, siendo factible que desde hace tiempo haya estado planeado este evento y por los rasgos de su personalidad no haya llamado la atención de sus intenciones", determinó.

Fuentes de la FGJ aseguraron a este medio de comunicación que desde la publicación de la recompensa hasta la fecha, no se ha recibido alguna llamada que aporte información sobre el paradero de Mariela.

