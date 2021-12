Tres años de gobierno de Sheinbaum: claroscuros y a la sombra de López Obrador

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum cumplió este 5 de diciembre 3 años al frente de la administración capitalina y su desempeño ha sido de claroscuros.

De acuerdo con Ivonne Acuña, analista política y docente de la Universidad Iberoamericana, entre sus logros está el manejo de la pandemia de la covid19, imponer un rasgo científico a su administración, saber informar a la ciudadanía y en materia de seguridad, la desaparición del cuerpo de granaderos.

Entre los aspectos negativos está haber protegido a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, luego de la tragedia de la Línea 12 del Metro, y también que haya asumido que algunas protestas de feministas y transportistas eran contra ella, y no debido a la situación de ambos grupos.

Para Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, los temas positivos del desempeño de la mandataria capitalina son el posicionamiento de la ciudad como de vanguardia, la judicialización de casos en contra de ex funcionarios de primer nivel de su predecesor, Miguel Ángel Mancera y la atención contra la inseguridad.

En cuanto a los negativos, el manejo de la pandemia, que entre las alcaldías que Morena perdió en los comicios del 6 de junio pasados está Tlalpan, que gobernó antes de llegar a la jefatura de gobierno; otro tema es que no hay un programa social por el cual se le identifique, aunque ya se le ha comenzado a posicionar con esa intención con el de Mi Beca para Empezar.

Por su parte Jorge Márquez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que la gestión de Sheinbaum tiene pocos logros, pero de manera sarcástica asegura que uno de ellos es que revivió a la oposición en la Ciudad de México. Coincide con López Montiel en que uno de sus saldos negativos en materia electoral es que perdió Tlalpan.

En lo que coinciden los tres es que desde que fue destapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum se ha vuelto su sombra.

"Por repetir expresiones del presidente parece que no piensa por sí misma, lo cual no es el caso, pero se da cuenta de que necesita del presidente si quiere ser su sucesora y lo hace por mantenerse en el gusto de López Obrador cuando a veces los temas ni siquiera tienen que ver con la ciudad", dice Acuña, quien tiene la maestría en Sociología Política.

"El destape la alienó a lo que dice el presidente y la ha opacado", expresa por su parte López Montiel, quien fue investigador visitante en la Universidad de Harvard.

En tanto, Márquez considera que luego del destape, ha dejado de gobernar y ahora delega la tarea a personajes como su secretario de Gobierno, Martí Batres.

"Aun hace un año tuvo pleito con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, luchaba por unas cositas, ahora sí ya no, ya no quiere ejercer el poder, quiere ejercer de candidata, quiere ser la sombra de López Obrador y no quiere ser percibida como una personalidad autónoma", menciona el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

3 AÑOS AL FRENTE DE LA CDMX

Sheinbaum cumplió este 5 de diciembre 3 años al frente del gobierno capitalino. Durante este último año ha tenido diversos acontecimientos que han marcado su gestión. La forma en que atendió la pandemia, en una ciudad que es la entidad en México que más fallecidos ha tenido por la covid19, su administración implementó un sistema de rastreo para evitar las cadenas de contagios, apostó también por el uso de pruebas masivas para la detección del virus y lo hizo por delante del gobierno federal.

A ello se suma que en la capital mexicana es donde más avanzada va la campaña de vacunación.

En marzo se dio a conocer que fue nominada a Alcalde del 2021 por The City Mayors Foundation, por su liderazgo y manejo sanitario de la pandemia.

En este año le tocó enfrentar la tragedia de la Línea 12, que dejó 26 personas fallecidas y un centenar de lesionadas, y una investigación elaborada por la empresa noruega DNV y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los que hasta el momento se sabe que el incidente se debió a unos pernos deficientes y mal colocados, pero aún no hay responsabilidad penal.

La directora del Metro, Florencia Serranía renunció a su cargo el 28 de junio, 55 días después de la tragedia, pero no hay ningún proceso administrativo ni penal contra ella, y quien fuera jefe de Gobierno e impulsor de la Línea 12, el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es uno de los precandidatos a la candidatura presidencial, ya que él y la propia Sheinbaum fueron destapados el 16 de julio por el presidente López Obrador.

La constructora del tramo colapsado, Grupo Carso, se comprometió a rehabilitarlo, pero tampoco hay alguna responsabilidad para el consorcio, propiedad de Carlos Slim.

Uno de los traspiés de la jefa de Gobierno ocurrió el 6 de junio, cuando su partido, Morena, perdió en los comicios 9 de 16 alcaldías, una de las cuales fue Tlalpan, que ella gobernó. Fue una derrota histórica para la izquierda, que desde 2003 ganaba la mayoría de las demarcaciones.

Con la derrota, se observó un viraje en el discurso de Sheinbaum, que comenzó a parecer un eco del presidencial. Además, cambió los colores de identidad del gobierno capitalino. Su trato hacia los alcaldes electos fue de distanciamiento. Los recibió hasta septiembre y su gobierno modificó la ley para que la transición iniciara ese mes, cuando antes de la elección estaba prevista a iniciar en julio.

También comenzaron los actos masivos en que se le aclama como "presidenta, presidenta", el primero ocurrió en un evento de Morena el 1 de julio, para recordar el triunfo de 2018. Pero lo mismo ha ocurrido en las inauguraciones de la Línea 1 y 2 del Cablebús. Además, sus actos de gobierno y recorridos en las alcaldías han aumentado y no invita a los alcaldes de oposición. Una imagen que se viralizó fue la del presidente López Obrador levantándole la mano en un acto en la Gustavo A. Madero, el 30 de septiembre.

A ello se suma que ha comenzado a salir a otros estados, en los que acompaña al presidente López Obrador, algo en lo que en el priísmo se llamaba "ser placeada". También ha ido a la toma de protesta de gobernadores de Morena, como fue el caso de la de Guerrero, Evelyn Salgado, donde dio un espaldarazo al senador Félix Salgado Macedonio, quien luego de ser acusado de violación, ya no pudo competir por la gubernatura y su hija fue postulada.

En su oficina Sheinbaum se ha reunido con distintos personajes no solo capitalinos sino también de nivel nacional, y una de las reuniones más llamativas fue la que sostuvo el 27 de septiembre con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el presidente del Senado, y adversario en el camino hacia la candidatura presidencial, Ricardo Monreal, en lo que fue leído por analistas políticos como "operación cicatriz".

Además, en estos últimos dos meses ha dado entrevistas a medios internacionales como El País, en su revista EPS y a la BBC, además de que firmó un artículo publicado en la revista The Economist, sobre su estrategia para enfrentar la covid19 en la capital.

En este último año su administración ha detenido al extitular de la Secretaría de Obras y Servicios, Edgar Tungüí, por presunto desvío de recursos para la reconstrucción, y al ex jefe de Gabinete, Julio César Serna, por presunto enriquecimiento ilícito y al ex subsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Vásquez, por uso indebido de atribuciones.

Se trata de tres piezas fundamentales de la operación del anterior gobierno, encabezado por Miguel Ángel Mancera. En el caso de Vásquez, se acogió al criterio de oportunidad y ahora es colaborador con el actual gobierno para proporcionar información sobre qué otros personajes deben rendir cuentas a la justicia. El primero en caer fue uno de los hermanos Serna.

LA PRIMERA JEFA DE GOBIERNO ELECTA

Para Acuña, Sheinbaum ha mostrado tener clara la ruta a seguir como la primera mujer electa para gobernar la Ciudad de México. Sigue los pasos y frases del presidente López Obrador, quien es su maestro, y aunque ella ha dicho que forma parte del proyecto lopezobradorista, eso no le resta mérito a lo que hace en la ciudad.

Tiene elementos y capacidades para llevar a cabo su proyecto. En su gestión apareció el imprevisto, el imponderable de la pandemia. Ella ha dado buenos resultados con la instalación de kioscos para hacer pruebas, a diferencias del gobierno federal, la organización para rastrear los contactos y los kits que les enviaban a quienes enfermaban. El gobierno digital es una idea interesante. Tiene una buena estrategia para hacer el seguimiento y monitoreo de sus programas, aplica su visión científica a los temas administrativos

En materia de atención a las marchas, sí ha habido una distancia con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde ya el aparato represivo no se muestra, aunque haya otras estrategias como el encapsulamiento, no se confronta a los manifestantes, agrega.

Para López Montiel, el gobierno de Sheinbaum al inicio trató de establecer una diferencia con el anterior, y canceló varios programas sociales impulsados por Mancera. También trató de establecer una diferencia con el presidente, aunque fue más complicado a lo largo del tiempo.

Ha tratado de instrumentar diversos programas y proyectos que en el contexto de la ciudad la diferencian del gobierno anterior son los que la ubican y que tenga ese discurso de ciudad de vanguardia, pero no ha sido tan exitoso como fue Ebrard que se logró proyectar a nivel internacional

Márquez por su parte estableció que lo positivo es que haya oposición y vuelva a haber un contrapeso, pues con la hegemonía que tenía Morena "se agandallaba el presupuesto, eso lo hemos vivido desde 2003, entonces tenían todo favorable".

Criticó el uso de la propaganda para mostrar logros de manera engañosa, como en el caso del descenso de la inseguridad y que informan que asaltan menos en el transporte público, pero eso se debe al encierro impuesto por las medidas sanitarias para combatir a la pandemia de la covid-19.

"Está bien para la propaganda, pero que no confundan con la realidad".

Otro ejemplo es que presumían camas en los hospitales, pero era porque no aceptaban a la gente en los hospitales, afirma. "La manipulación de las palabras te lleva a la de los hechos. No hay autocríticas y cuando hay criticas les parecen ataques injustificados", remarca Márquez.

LA DERROTA DEL 6 DE JUNIO

Algo que caló en Morena fue la derrota electoral del 6 de junio pasado, en el que en la ciudad perdieron en 9 alcaldías, lo que contrastó con las 11 que ganaron tres años antes. Para explicarla, el presidente López Obrador culpó a la clase media, a ataques de medios de comunicación contra su gobierno por el tema de la Línea 12, y los mensajes fueron retomados por la jefa de Gobierno.

Al respecto, Acuña consideró que la derrota afectó en términos simbólicos, y ahí fue un desacierto de parte de Sheinbaum haber protegido a la directora del Metro, por lo de la tragedia de la línea 12 en Tláhuac.

Ahora está en proceso el tema, se habla de 10 inculpados, habrá que ver de qué nivel, tendría que ser del máximo nivel empezando por Marcelo Ebrard. Ese fue un error, haberla protegido

Aunque perdieron 9 alcaldías, no se perdieron las directamente afectadas como fue Tláhuac. Un factor para la derrota fue que la representación de Morena en la ciudad no hizo su trabajo, asumieron que era su bastión y no se imaginaron que hubiera una sanción no solo a la jefa de Gobierno, analiza Ivonne Acuña.

"Lo que ocurrió en la ciudad puede ser un mensaje al presidente".

MALOS RESULTADOS COMO OPERADORA POLÍTICA

Gustavo López Montiel opina que, en términos políticos, aunque se ha tratado de minimizar el resultado, es relevante que Sheinbaum como operadora no haya generado una buena elección siendo responsable de la ciudad y que además otros grupos de Morena hayan intervenido para la derrota.

Perdió su propia alcaldía, es un tema importante, impacta en sus habilidades de operación. Tal vez no tenga que haber otros políticos que tengan las mismas capacidades que ella, pero se esperaba que con su habilidad y recursos obtuviera niveles más altos de resultados

Márquez plantea que cuando a alguien le va mal, empieza a trabajar de abajo, Sheinbaum no pudo ganar Tlalpan y comenzó a buscar la presidencia.

DESTAPADA

A partir del destape de Sheinbaum como candidata, se ve más segura de sí misma, más asertiva, detecta Acuña.

"Eso pudiera volverse en su contra si no lo administra bien. La idea de destapar temprano a los posibles sucesores es para darlos a conocer a la ciudadanía, pero podría derivar en distracción hacia la ciudad", alerta.

López Montiel plantea que la candidatura y su búsqueda obligaron a la jefa de Gobierno a reasignar programas federales y hacer discursos y trato similar a la oposición a los que brinda el presidente López Obrador, algo que la ha opacado.

"Eso asume costos diferentes, pero es importante para ella porque les habla a grupos políticos que harían posible su candidatura, sin ellos no podría".

Márquez nota que ahora se maquilla, cambió su look y está dispuesta a ir a todos lados.

LOS SIGNOS DE LA CAMPAÑA

Acuña explica que, a mitad de su gestión, la jefa de Gobierno ya está en campaña. Se nota en sus apariciones en medios internacionales como la revista El País, con la BBC, y la entrevista con la dramaturga y periodista Sabina Berman.

Se ve como si ya tuviera la candidatura, y ahí se puede equivocar, nada asegura que sea para ella ni para Ebrard, dos años es mucho, debe tener cuidado de no cometer algún error grave que no incline la balanza. Debe ser cauta, hay quien la estimula, el presidente cuando le alza la mano y que parece asegurada la candidatura y casi la presidencia

"Es un arma de doble filo. Esa era la lógica del tapado, no revelarlo hasta dos días antes de la campaña para evitar el golpeteo y López Obrador inaugura una nueva costumbre al destaparlos prematuramente y es también la oportunidad para golpearlos. No necesitaba decirlo el presidente para saber que entre las posibles precandidatas estaba ella, entonces los lanza a los lobos", continúa.

El catedrático del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel menciona el hecho de que Sheinbaum ha comenzado a salir a distintos estados del país, de haberse alineado en discursos y programas a los del presidente, la forma en que plantea su discurso que no sea local sino más amplio y eso la va ubicando en campaña.

"Tiene un tema cuesta arriba y se ve mayor apoyo por Ebrard, será difícil que sea competitiva", opina.

Jorge Márquez también destaca como parte de su apuntalamiento que cambió los colores de identidad del gobierno capitalino, visita las alcaldías sin avisar a los alcaldes, "y este gusto por sentarse con el presidente, pareciera que hay una magia del poder en fotos, así como Marcelo en el extranjero, así ella con el presidente".

Además, cambia su look, y ya la volvieron una figura "central", ironiza.

"Es una quemadota y el presidente está cuidando a su secretario de Gobernación Adán Augusto López o a otro, no importa porque confía en la maquinaria y el arrastre lo tiene él, si pone a Sheinbaum o a un desconocido le va a funcionar a él, el carisma es de él, y el candidato de Morena va a ser fuerte porque va a hacer campaña y tiene la maquinaria del partido. A López Obrador lo que le preocupan son sus 66 puntos de popularidad en encuestas. Su carisma no es transferible, pero Sheinbaum piensa que sí. Nadie conecta como López Obrador, nadie trabajó como él en hacerse querer", concluye.

