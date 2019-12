Tren interurbano: historial de irregularidades entre CDMX y SCT

“Yo tengo trabajando desde octubre y no he visto movimiento, se ve que no están trabajando; ahorita yo no he visto nada de movimiento en el tren. Yo creo que no han de tener personal, porque no se ve movimiento como antes; antes sí era bastante fluido y ahorita no se ve nada de gente”, contó un empleado de la construcción que trabaja en un predio aledaño al viaducto elevando, donde la obra, que en 2014 Miguel Mancera presionó a la SCT para que se la diera, queda trunca.